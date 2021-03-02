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ثغرات أمنية بموقع "البنتاغون" يكتشفها سعودي ويتلقى عليها الثناء

واجه في بداياته إحباطاً من البعض واستغل فترة الجائحة للتدريب والبحث

تمكّن شاب سعودي من اكتشاف ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وبيّن أنه تواصل معهم وأبلغهم بالمشكلة في رسالة بعثها إليهم، موضحاً أنهم قدّموا له الشكر نظير ذلك.

وقال إنه واجه في بداياته في مجال اكتشاف الثغرات الأمنية إحباطاً من البعض، مشيراً إلى أنه استغل فترة جائحة كورونا للتدريب والعمل على نفسه، وأنه كان يستغرق تسع ساعات يومياً للتدريب والبحث.

وفي التفاصيل، أكّد الطالب السعودي عبدالعزيز المسفر؛ لبرنامج "يا هلا"، أنه تمكّن من اقتحام ثغرات برمجية خاصة بجهات سيادية على المستويين المحلي والدولي، وبيّن أنه تمكّن من اكتشاف ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية في أحد النطاقات، لافتاً إلى أنه أبلغهم من خلال رسالة بعثها إليهم، موضحاً أنهم أعربوا عن تقديرهم لجهوده في هذا المجال، مبيناً أن لديهم برنامجاً للتحفيز والتشجيع على اكتشاف الثغرات.

وقال إنه واجه أشخاصاً أحبطوه في بداية مشواره في هذا مجال اكتشاف الثغرات؛ غير أنهم يحاولون الآن التعلم منه، مشيراً إلى أنه بدأ التعلّم بمجهودات ذاتية من خلال الإنترنت، ثم بعض الدورات التدريبية، وأنه استغل فترة كورونا للتدريب.

شاب سعودي وزارة الدفاع الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثغرات أمنية بموقع "البنتاغون" يكتشفها سعودي ويتلقى عليها الثناء
سبق

تمكّن شاب سعودي من اكتشاف ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وبيّن أنه تواصل معهم وأبلغهم بالمشكلة في رسالة بعثها إليهم، موضحاً أنهم قدّموا له الشكر نظير ذلك.

وقال إنه واجه في بداياته في مجال اكتشاف الثغرات الأمنية إحباطاً من البعض، مشيراً إلى أنه استغل فترة جائحة كورونا للتدريب والعمل على نفسه، وأنه كان يستغرق تسع ساعات يومياً للتدريب والبحث.

وفي التفاصيل، أكّد الطالب السعودي عبدالعزيز المسفر؛ لبرنامج "يا هلا"، أنه تمكّن من اقتحام ثغرات برمجية خاصة بجهات سيادية على المستويين المحلي والدولي، وبيّن أنه تمكّن من اكتشاف ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية في أحد النطاقات، لافتاً إلى أنه أبلغهم من خلال رسالة بعثها إليهم، موضحاً أنهم أعربوا عن تقديرهم لجهوده في هذا المجال، مبيناً أن لديهم برنامجاً للتحفيز والتشجيع على اكتشاف الثغرات.

وقال إنه واجه أشخاصاً أحبطوه في بداية مشواره في هذا مجال اكتشاف الثغرات؛ غير أنهم يحاولون الآن التعلم منه، مشيراً إلى أنه بدأ التعلّم بمجهودات ذاتية من خلال الإنترنت، ثم بعض الدورات التدريبية، وأنه استغل فترة كورونا للتدريب.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
01:08 PM

ثغرات أمنية بموقع "البنتاغون" يكتشفها سعودي ويتلقى عليها الثناء

واجه في بداياته إحباطاً من البعض واستغل فترة الجائحة للتدريب والبحث

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قاسم الخبراني - الرياض
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تمكّن شاب سعودي من اكتشاف ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وبيّن أنه تواصل معهم وأبلغهم بالمشكلة في رسالة بعثها إليهم، موضحاً أنهم قدّموا له الشكر نظير ذلك.

وقال إنه واجه في بداياته في مجال اكتشاف الثغرات الأمنية إحباطاً من البعض، مشيراً إلى أنه استغل فترة جائحة كورونا للتدريب والعمل على نفسه، وأنه كان يستغرق تسع ساعات يومياً للتدريب والبحث.

وفي التفاصيل، أكّد الطالب السعودي عبدالعزيز المسفر؛ لبرنامج "يا هلا"، أنه تمكّن من اقتحام ثغرات برمجية خاصة بجهات سيادية على المستويين المحلي والدولي، وبيّن أنه تمكّن من اكتشاف ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية في أحد النطاقات، لافتاً إلى أنه أبلغهم من خلال رسالة بعثها إليهم، موضحاً أنهم أعربوا عن تقديرهم لجهوده في هذا المجال، مبيناً أن لديهم برنامجاً للتحفيز والتشجيع على اكتشاف الثغرات.

وقال إنه واجه أشخاصاً أحبطوه في بداية مشواره في هذا مجال اكتشاف الثغرات؛ غير أنهم يحاولون الآن التعلم منه، مشيراً إلى أنه بدأ التعلّم بمجهودات ذاتية من خلال الإنترنت، ثم بعض الدورات التدريبية، وأنه استغل فترة كورونا للتدريب.

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