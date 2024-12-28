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محلل سياسي كويتي: التحالف كشف للعالم سياسة الصبر التي لعبتها السعودية وفضحت إيران وحزب الله

ما تقوم به إيران وحزب الله جريمة حرب.. وبيان التحالف أحرج المجتمع الدولي

أكد المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، أن السعودية عبر بيان التحالف وجَّهت رسالة سياسية دولية، استطاعت من خلالها أن تلعب لعبة سياسية دولية، وهي الصبر على التجاوزات، التي أحرجت المجتمع الدولي؛ لأنه لم يوجد أي رد حول الضربات الجوية للتحالف. مشيرًا إلى أن المؤتمر رسالة قوية، أجاد فيها التحالف، وأجادت السعودية.

وقال الدكتور فهد الشليمي عبر مقطع فيديو، وثقته "سبق"، في تعليق علي بيان متحدث قوات التحالف، العميد تركي المالكي، الذي كشف خلاله عن تورط إيران وحزب الله في استهداف المدنيين بالسعودية واليمن، إن البيان هو استعراض للقدرة الاستخباراتية للتحالف، الذي استطاع أن يخترق الدائرة الضيقة للحوثي لتبيان حقيقة التدخل الإيراني وحزب الله بأعمال إرهابية داخل اليمن.

وأشار "الشليمي" إلى أن البيان اختلف كثيرًا عن البيانات الرسمية السابقة؛ إذ كشف بالصور والفيديوهات -وهي إثبات- ما تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وحزب الله من أعمال إجرامية.

وشدَّد المحلل السياسي الكويتي على أن ما تقوم به إيران وحزب الله هو جريمة حرب، وجريمة إرهابية؛ لأنهم يضربون المناطق المأهولة بالسكان، ويستهدفون المدنيين.

واختتم المحلل السياسي الكويتي تصريحه إلى "سبق" قائلاً: "كل التحليلات تقول إن هناك خلافات بين الحوثيين، وهو ما أكدته الفيديوهات والصور التي عرضها التحالف". مبينًا أن الحديدة هي الشريان الذي يغذي الإرهاب الحوثي؛ لذلك يجب إيقاف هذا الشريان.

التحالف ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محلل سياسي كويتي: التحالف كشف للعالم سياسة الصبر التي لعبتها السعودية وفضحت إيران وحزب الله
سبق

أكد المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، أن السعودية عبر بيان التحالف وجَّهت رسالة سياسية دولية، استطاعت من خلالها أن تلعب لعبة سياسية دولية، وهي الصبر على التجاوزات، التي أحرجت المجتمع الدولي؛ لأنه لم يوجد أي رد حول الضربات الجوية للتحالف. مشيرًا إلى أن المؤتمر رسالة قوية، أجاد فيها التحالف، وأجادت السعودية.

وقال الدكتور فهد الشليمي عبر مقطع فيديو، وثقته "سبق"، في تعليق علي بيان متحدث قوات التحالف، العميد تركي المالكي، الذي كشف خلاله عن تورط إيران وحزب الله في استهداف المدنيين بالسعودية واليمن، إن البيان هو استعراض للقدرة الاستخباراتية للتحالف، الذي استطاع أن يخترق الدائرة الضيقة للحوثي لتبيان حقيقة التدخل الإيراني وحزب الله بأعمال إرهابية داخل اليمن.

وأشار "الشليمي" إلى أن البيان اختلف كثيرًا عن البيانات الرسمية السابقة؛ إذ كشف بالصور والفيديوهات -وهي إثبات- ما تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وحزب الله من أعمال إجرامية.

وشدَّد المحلل السياسي الكويتي على أن ما تقوم به إيران وحزب الله هو جريمة حرب، وجريمة إرهابية؛ لأنهم يضربون المناطق المأهولة بالسكان، ويستهدفون المدنيين.

واختتم المحلل السياسي الكويتي تصريحه إلى "سبق" قائلاً: "كل التحليلات تقول إن هناك خلافات بين الحوثيين، وهو ما أكدته الفيديوهات والصور التي عرضها التحالف". مبينًا أن الحديدة هي الشريان الذي يغذي الإرهاب الحوثي؛ لذلك يجب إيقاف هذا الشريان.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
01:28 AM

محلل سياسي كويتي: التحالف كشف للعالم سياسة الصبر التي لعبتها السعودية وفضحت إيران وحزب الله

ما تقوم به إيران وحزب الله جريمة حرب.. وبيان التحالف أحرج المجتمع الدولي

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عبدالله العنزي - الرياض
0
1,800

أكد المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، أن السعودية عبر بيان التحالف وجَّهت رسالة سياسية دولية، استطاعت من خلالها أن تلعب لعبة سياسية دولية، وهي الصبر على التجاوزات، التي أحرجت المجتمع الدولي؛ لأنه لم يوجد أي رد حول الضربات الجوية للتحالف. مشيرًا إلى أن المؤتمر رسالة قوية، أجاد فيها التحالف، وأجادت السعودية.

وقال الدكتور فهد الشليمي عبر مقطع فيديو، وثقته "سبق"، في تعليق علي بيان متحدث قوات التحالف، العميد تركي المالكي، الذي كشف خلاله عن تورط إيران وحزب الله في استهداف المدنيين بالسعودية واليمن، إن البيان هو استعراض للقدرة الاستخباراتية للتحالف، الذي استطاع أن يخترق الدائرة الضيقة للحوثي لتبيان حقيقة التدخل الإيراني وحزب الله بأعمال إرهابية داخل اليمن.

وأشار "الشليمي" إلى أن البيان اختلف كثيرًا عن البيانات الرسمية السابقة؛ إذ كشف بالصور والفيديوهات -وهي إثبات- ما تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وحزب الله من أعمال إجرامية.

وشدَّد المحلل السياسي الكويتي على أن ما تقوم به إيران وحزب الله هو جريمة حرب، وجريمة إرهابية؛ لأنهم يضربون المناطق المأهولة بالسكان، ويستهدفون المدنيين.

واختتم المحلل السياسي الكويتي تصريحه إلى "سبق" قائلاً: "كل التحليلات تقول إن هناك خلافات بين الحوثيين، وهو ما أكدته الفيديوهات والصور التي عرضها التحالف". مبينًا أن الحديدة هي الشريان الذي يغذي الإرهاب الحوثي؛ لذلك يجب إيقاف هذا الشريان.

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