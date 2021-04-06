بواقع 5000 سلة غذائية.. "العنود الخيرية" تدشن برنامج "السلال الرمضانية"

يتم توزيعها وإيصالها بالتنسيق مع 51 جمعية في مختلف مناطق المملكة

تحت رعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، دشنت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج "سلال العنود الرمضانية" بواقع (5000) سلة غذائية تم تجهيزها ويتم توزيعها وإيصالها بالتنسيق مع (51) جمعية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، يأتي هذا البرنامج الذي تنفذه المؤسسة ضمن برامجها الخيرية القائمة منذ (٢٠) عامًا، استجابةً لوصية تركتها سمو الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود رحمها الله زوجة المغفور له بإذن الله الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وقد أنفذ أبناؤها ذلك بإنشاء المؤسسة عبر استثمارات وقفية تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ إنشائها في حين أنفقت مليار ريال على برامجها ومشروعاتها الرعوية والتمكينية التنموية.

ويُضاف برنامج السلال الرمضانية إلى عدد كبير من البرامج والمبادرات الخيرية المستدامة التي تنفذها المؤسسة على مدار العام.