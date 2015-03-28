"أمانة تبوك" تضيء الشموع مشاركة في ساعة الأرض العالمية

عبر إضاءة ممشى الأمير فهد بن سلطان وإطفاء الأنوار لمدة ساعة

شاركت أمانة منطقة تبوك عند الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس في فعالية "ساعة الأرض" العالمية، وذلك عبر إضاءة ممشى الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك بالشموع، وإطفاء الأضواء لمدة 60 دقيقة في المباني الرئيسة، وأبرز معالم المنطقة، التي شملت الحدائق العامة، والشوارع والميادين؛ لتنضم مدينة تبوك للمشاركة بهذا الحدث.



وأوضحت "الأمانة" أن احتفاءها والبلديات المرتبطة بها في المنطقة بـ"ساعة الأرض" يأتي انطلاقًا من اهتمامها بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم، الذي يهدف لإيصال رسالة عملية للمواطنين والمقيمين لتعزيز دور الأمانة في خدمة المجتمع، ونشر الوعي المعرفي بأهمية الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها للأجيال القادمة.



وأكدت أمانة تبوك حرصها على المشاركة سنويًّا في ساعة الأرض كرسالة توعوية، تقدمها لسكان المنطقة وزوارها بضرورة الحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام الطاقة.



وتعد "ساعة الأرض" حدثًا بيئيًّا عالميًّا، يُطلَب خلاله من ملاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة واحدة من كل عام؛ وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة.