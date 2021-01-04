تعيين "آل سعد" مديرًا لجوازات الرياض

صدر قرار بتعيين العميد محمد بن عبدالعزيز سعد آل سعد، مديرًا لجوازات منطقة الرياض.
وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالتهاني والتبريكات للعميد "آل سعد"، متمنية له دوام التوفيق والنجاح.
صدر قرار بتعيين العميد محمد بن عبدالعزيز سعد آل سعد، مديرًا لجوازات منطقة الرياض.
وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالتهاني والتبريكات للعميد "آل سعد"، متمنية له دوام التوفيق والنجاح.
صدر قرار بتعيين العميد محمد بن عبدالعزيز سعد آل سعد، مديرًا لجوازات منطقة الرياض.
وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالتهاني والتبريكات للعميد "آل سعد"، متمنية له دوام التوفيق والنجاح.
صدر قرار بتعيين العميد محمد بن عبدالعزيز سعد آل سعد، مديرًا لجوازات منطقة الرياض.
وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالتهاني والتبريكات للعميد "آل سعد"، متمنية له دوام التوفيق والنجاح.