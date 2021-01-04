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تعيين "آل سعد" مديرًا لجوازات الرياض

صدر قرار بتعيين العميد محمد بن عبدالعزيز سعد آل سعد، مديرًا لجوازات منطقة الرياض.

وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالتهاني والتبريكات للعميد "آل سعد"، متمنية له دوام التوفيق والنجاح.

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تعيين "آل سعد" مديرًا لجوازات الرياض
سبق

صدر قرار بتعيين العميد محمد بن عبدالعزيز سعد آل سعد، مديرًا لجوازات منطقة الرياض.

وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالتهاني والتبريكات للعميد "آل سعد"، متمنية له دوام التوفيق والنجاح.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
02:50 PM

تعيين "آل سعد" مديرًا لجوازات الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار بتعيين العميد محمد بن عبدالعزيز سعد آل سعد، مديرًا لجوازات منطقة الرياض.

وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالتهاني والتبريكات للعميد "آل سعد"، متمنية له دوام التوفيق والنجاح.

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