أمير الشرقية يلتقي "الغامدي" وينوه بالدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي

بمناسبة تتويجه ببطولة البلياردو للناشئين

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن شباب المملكة قادرون على تحقيق المنجزات على كل الأصعدة، بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي واللامحدود الذي يحظون به، مؤكداً أن القطاع الرياضي شهد قفزاتٍ نوعية، ومنجزات متوالية تتحقق، وأن منظومة الرياضة في المملكة قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه بالشاب خالد بن عمر الغامدي، بمناسبة تتويجه ببطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو للناشئين في مسابقة الثماني كرات، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة.

ونوّه الأمير سعود بن نايف بما توليه القيادة الرشيدة –أعزها الله- من دعم واهتمام لفئة الشباب، وما وفرته وسخرته من إمكانيات بشرية ومادية لتطوير القطاع الرياضي، والمنافسة ورفع اسم المملكة عالياً في مختلف المحافل، مشيراً سموه إلى أن اهتمام والدي خالد، وحرصهم على صقل موهبته وتنميتها، هو أحد العوامل التي أسهمت في أن يحقق هذه المنجزات.

من جهته، عبّر الشاب خالد الغامدي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على اللفتة الكريمة والكلمات التوجيهية التي تفضل بها سموه، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لأبنائها الرياضيين خلف المنجزات التي تتحقق.

من جهته، رفع عمر الغامدي والد الكابتن خالد شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على كلماته المشجعة للابن خالد، والتي هي وسام شرف يعتز به، ودافع له لتطوير مهاراته وبذل المزيد، لمواصلة العمل، ورفع اسم المملكة في كافة المناسبات والبطولات التي يشترك بها، مبيناً أن هذه اللفة الكريمة غير مستغربة من قيادة تحرص دائماً على تشجيع أبنائها ودفعهم لبذل المزيد.