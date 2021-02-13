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أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

46 مخالفة.. بعد تنفيذ 978 جولة رقابية و175 أخرى مشتركة

‬نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 978 جولة رقابية، و175 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 29 منشأة، وتحرير 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتكدس وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا"، والتكدس في الأسواق، إضافة إلى عدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"؛ وذلك لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، من خلال مركز "940"، لمعالجتها.

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أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

‬نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 978 جولة رقابية، و175 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 29 منشأة، وتحرير 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتكدس وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا"، والتكدس في الأسواق، إضافة إلى عدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"؛ وذلك لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، من خلال مركز "940"، لمعالجتها.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
02:11 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
02:59 PM

أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

46 مخالفة.. بعد تنفيذ 978 جولة رقابية و175 أخرى مشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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‬نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 978 جولة رقابية، و175 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 29 منشأة، وتحرير 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتكدس وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا"، والتكدس في الأسواق، إضافة إلى عدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"؛ وذلك لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، من خلال مركز "940"، لمعالجتها.

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