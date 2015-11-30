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النصر ..  حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت قرارًا يقضي بتعيين نجم كرة القدم السعودية الكابتن حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بنادي النصر .

ويأتي تعيين "عبد الغني" دعمًا للأجهزة الإدارية وربطًا مع الأجهزة الفنية بقيادة المدير الفني للفريق البرتغالي "روي فيتوريا" والوصول لمرحلة الاستقرار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر ..  حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم
سبق

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت قرارًا يقضي بتعيين نجم كرة القدم السعودية الكابتن حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بنادي النصر .

ويأتي تعيين "عبد الغني" دعمًا للأجهزة الإدارية وربطًا مع الأجهزة الفنية بقيادة المدير الفني للفريق البرتغالي "روي فيتوريا" والوصول لمرحلة الاستقرار.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
01:18 AM

النصر ..  حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت قرارًا يقضي بتعيين نجم كرة القدم السعودية الكابتن حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بنادي النصر .

ويأتي تعيين "عبد الغني" دعمًا للأجهزة الإدارية وربطًا مع الأجهزة الفنية بقيادة المدير الفني للفريق البرتغالي "روي فيتوريا" والوصول لمرحلة الاستقرار.

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