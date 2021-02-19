سوق توصيل الطعام في السعودية بلغ 511 مليون دولار

توقعات بنمو متزايد خلال السنوات الخمس المقبلة

بلغت قيمة سوق طلبات الطعام والتوصيل عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية 511,21 مليون دولار خلال العام الماضي، ويتوقع أن يستمر النمو بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2026.

ووفقاً لتقرير "ريبورت لينكر" للأبحاث العالمية، فإن سوق طلبات الطعام والتوصيل عبر الانترنت، أظهر نمواً ثابتاً رغم وباء فيروس كورونا في عام 2020.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع أن يؤدي التحول الرقمي، وظهور خدمات متقدمة عبر الإنترنت، ودخول مشغلين جدد؛ إلى نمو كبير في هذه السوق في المملكة، خلال السنوات الخمس المقبلة.