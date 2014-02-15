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تَعرّف على الجزء الصاروخي المقرر أن يصطدم بالقمر في مارس.. من يملكه؟

قال علماء الفضاء: إن الجزء الصاروخي الذي كان من المقرر أن يصطدم بالقمر في مارس، ليس تابعًا لبرنامج إيلون ماسك لاستكشاف الفضاء "سبايس إكس"، كما اعتُقد في البداية.

ويعتقد العلماء أن ذلك قد يكون جزءًا من مهمة صاروخية صينية، انطلقت إلى القمر عام 2014.

وأشار العلماء إلى أن تأثير هذا الاصطدام على القمر سيكون طفيفًا.

واستطاع العلماء تحديد جسم في طريقه للاصطدام بالقمر، في 4 مارس المقبل.

ويطلق على الأجهزة الآلية التي لا تعود إلى الأرض بعد إتمام مهمتها في الفضاء، مصطلح "النفايات الفضائية".

وكان الصحفي إريك بيرغر، أول من كشف عن احتمال اصطدام الصاروخ "فالكون 9" بالقمر، مستعينًا بمحلل البيانات بيل غراي الذي كشف أن الصاروخ انطلق عام 2015، ضمن برنامج "سبايس إكس" التابع لإيلون ماسك.

لكن غراي يقول الآن إنه ارتكب خطأ، وبدلًا من ذلك، يعتقد أنه صاروخ أُطلق في أكتوبر 2014 كجزء من مهمة "تشاينج5- تي1" الصينية، التي أرسلت مركبة فضائية صغيرة إلى القمر.

وقال البروفيسور جوناثان ماكدويل من مركز "هارفارد سميثسونيان" للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة، لـ"بي بي سي" إنه يوافق على إعادة تقييم غراي.

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تَعرّف على الجزء الصاروخي المقرر أن يصطدم بالقمر في مارس.. من يملكه؟
سبق

قال علماء الفضاء: إن الجزء الصاروخي الذي كان من المقرر أن يصطدم بالقمر في مارس، ليس تابعًا لبرنامج إيلون ماسك لاستكشاف الفضاء "سبايس إكس"، كما اعتُقد في البداية.

ويعتقد العلماء أن ذلك قد يكون جزءًا من مهمة صاروخية صينية، انطلقت إلى القمر عام 2014.

وأشار العلماء إلى أن تأثير هذا الاصطدام على القمر سيكون طفيفًا.

واستطاع العلماء تحديد جسم في طريقه للاصطدام بالقمر، في 4 مارس المقبل.

ويطلق على الأجهزة الآلية التي لا تعود إلى الأرض بعد إتمام مهمتها في الفضاء، مصطلح "النفايات الفضائية".

وكان الصحفي إريك بيرغر، أول من كشف عن احتمال اصطدام الصاروخ "فالكون 9" بالقمر، مستعينًا بمحلل البيانات بيل غراي الذي كشف أن الصاروخ انطلق عام 2015، ضمن برنامج "سبايس إكس" التابع لإيلون ماسك.

لكن غراي يقول الآن إنه ارتكب خطأ، وبدلًا من ذلك، يعتقد أنه صاروخ أُطلق في أكتوبر 2014 كجزء من مهمة "تشاينج5- تي1" الصينية، التي أرسلت مركبة فضائية صغيرة إلى القمر.

وقال البروفيسور جوناثان ماكدويل من مركز "هارفارد سميثسونيان" للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة، لـ"بي بي سي" إنه يوافق على إعادة تقييم غراي.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:19 AM

تَعرّف على الجزء الصاروخي المقرر أن يصطدم بالقمر في مارس.. من يملكه؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال علماء الفضاء: إن الجزء الصاروخي الذي كان من المقرر أن يصطدم بالقمر في مارس، ليس تابعًا لبرنامج إيلون ماسك لاستكشاف الفضاء "سبايس إكس"، كما اعتُقد في البداية.

ويعتقد العلماء أن ذلك قد يكون جزءًا من مهمة صاروخية صينية، انطلقت إلى القمر عام 2014.

وأشار العلماء إلى أن تأثير هذا الاصطدام على القمر سيكون طفيفًا.

واستطاع العلماء تحديد جسم في طريقه للاصطدام بالقمر، في 4 مارس المقبل.

ويطلق على الأجهزة الآلية التي لا تعود إلى الأرض بعد إتمام مهمتها في الفضاء، مصطلح "النفايات الفضائية".

وكان الصحفي إريك بيرغر، أول من كشف عن احتمال اصطدام الصاروخ "فالكون 9" بالقمر، مستعينًا بمحلل البيانات بيل غراي الذي كشف أن الصاروخ انطلق عام 2015، ضمن برنامج "سبايس إكس" التابع لإيلون ماسك.

لكن غراي يقول الآن إنه ارتكب خطأ، وبدلًا من ذلك، يعتقد أنه صاروخ أُطلق في أكتوبر 2014 كجزء من مهمة "تشاينج5- تي1" الصينية، التي أرسلت مركبة فضائية صغيرة إلى القمر.

وقال البروفيسور جوناثان ماكدويل من مركز "هارفارد سميثسونيان" للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة، لـ"بي بي سي" إنه يوافق على إعادة تقييم غراي.

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