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مدرب "الأخضر" يستدعي هيثم عسيري ويستبعد عبدالرحمن غريب.. لهذا السبب

استعدادًا لمواجهتي عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد" لاعب خط الوسط "عبدالرحمن غريب" من معسكر المنتخب المقام حاليًا في جدة، بناءً على التقرير الطبي للجهاز الطبي للمنتخب، والذي كشف عن تعرض اللاعب للإصابة في عضلة الفخذ.

من جهته، استدعى "رينارد" اللاعب "هيثم عسيري" للانضمام لمعسكر الأخضر.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستضيف الأخضر في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري منتخب عُمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في الأول من شهر فبراير المقبل على ملعب سايتاما بطوكيو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب "الأخضر" يستدعي هيثم عسيري ويستبعد عبدالرحمن غريب.. لهذا السبب
سبق

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد" لاعب خط الوسط "عبدالرحمن غريب" من معسكر المنتخب المقام حاليًا في جدة، بناءً على التقرير الطبي للجهاز الطبي للمنتخب، والذي كشف عن تعرض اللاعب للإصابة في عضلة الفخذ.

من جهته، استدعى "رينارد" اللاعب "هيثم عسيري" للانضمام لمعسكر الأخضر.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستضيف الأخضر في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري منتخب عُمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في الأول من شهر فبراير المقبل على ملعب سايتاما بطوكيو.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
03:48 PM

مدرب "الأخضر" يستدعي هيثم عسيري ويستبعد عبدالرحمن غريب.. لهذا السبب

استعدادًا لمواجهتي عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد" لاعب خط الوسط "عبدالرحمن غريب" من معسكر المنتخب المقام حاليًا في جدة، بناءً على التقرير الطبي للجهاز الطبي للمنتخب، والذي كشف عن تعرض اللاعب للإصابة في عضلة الفخذ.

من جهته، استدعى "رينارد" اللاعب "هيثم عسيري" للانضمام لمعسكر الأخضر.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستضيف الأخضر في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري منتخب عُمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في الأول من شهر فبراير المقبل على ملعب سايتاما بطوكيو.

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