النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الانتقالي" السوداني يتفق مع الوفد الأمريكي على تعديل الوثيقة الدستورية لمواكبة التطورات

تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم (الخميس) أنه اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية؛ لتواكب التطورات الحالية في البلاد.

أفاد المجلس بأن الاجتماع أسفر أيضاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، يقودها رئيس وزراء مدني، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة، وفقاً لـ"رويترز".

والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الانتقالي" السوداني يتفق مع الوفد الأمريكي على تعديل الوثيقة الدستورية لمواكبة التطورات
سبق

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم (الخميس) أنه اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية؛ لتواكب التطورات الحالية في البلاد.

أفاد المجلس بأن الاجتماع أسفر أيضاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، يقودها رئيس وزراء مدني، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة، وفقاً لـ"رويترز".

والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
08:18 PM

"الانتقالي" السوداني يتفق مع الوفد الأمريكي على تعديل الوثيقة الدستورية لمواكبة التطورات

تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
975

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم (الخميس) أنه اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية؛ لتواكب التطورات الحالية في البلاد.

أفاد المجلس بأن الاجتماع أسفر أيضاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، يقودها رئيس وزراء مدني، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة، وفقاً لـ"رويترز".

والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,600
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,861
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة