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نصف مليون إصابة بكورونا في جنوب أفريقيا

عدد الوفيات جراء الفيروس يبلغ 8253 حالة

أعلنت جنوب افريقيا تجاوز 500 ألف اصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في البلاد، ما يجعلها البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في القارة الأفريقية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن عدد الإصابات بلغ 503.290 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، فيما بلغ عدد الوفيات 8253 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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نصف مليون إصابة بكورونا في جنوب أفريقيا
سبق

أعلنت جنوب افريقيا تجاوز 500 ألف اصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في البلاد، ما يجعلها البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في القارة الأفريقية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن عدد الإصابات بلغ 503.290 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، فيما بلغ عدد الوفيات 8253 حالة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
06:13 PM

نصف مليون إصابة بكورونا في جنوب أفريقيا

عدد الوفيات جراء الفيروس يبلغ 8253 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت جنوب افريقيا تجاوز 500 ألف اصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في البلاد، ما يجعلها البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في القارة الأفريقية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن عدد الإصابات بلغ 503.290 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، فيما بلغ عدد الوفيات 8253 حالة.

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