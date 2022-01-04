10 أيام.. المدة التكرارية المسموح بها لأداء العمرة

لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين

كشفت وزارة الحج والعمرة عن المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة، حيث أوضحت أنها عشرة أيام.

وعزت وزارة الحج والعمرة هذا الإجراء، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين.