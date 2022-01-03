جمعية الرحالة إلى "الملتقى الأول" وانطلاقة جديدة من قلب "القصيم" في هذا الموعد

برعاية سمو أمير المنطقة

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تدشن جمعية الرحالة السعودية "ملتقى الرحالة الأول" يوم الثلاثاء 15/6/1443هـ حتى الخميس 17/6/1443هـ الموافق 18 إلى 20 /1/2022 في مركز الملك خالد الحضاري.

يتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والأنشطة والمعارض المصاحبة وورش العمل والندوات العلمية والأمسيات والتكريم، وكذلك تنظيم جولات سياحية واستكشافية لمعالم المنطقة.

يقام الملتقى تحت شعار "ثقافة الرحالة" ومع اختيار منطقة القصيم لاحتضان الفعاليات، حيث تتميز المنطقة بالتراث الثقافي والبيئة التراثية التي تعكس حضارة المملكة على مر فترات التاريخ وجذورها إلى ما قبل الإسلام مما جعلها منطقة يزدهر فيها الترحال والرحلات والمغامرات والمهرجانات، مما أكسبها جوانب جذب سياحية يرتادها سكان المملكة وعشاق السياحة والرحلات في السعودية والخليج والعالم .

يهدف الملتقى إلى إبراز أهمية ثقافة الرحالة والمغامرات والاكتشافات في تطوير وتنمية المفاهيم المحلية في المناطق والمحافظات السعودية والذي بدوره يسهم في تحقيق تنمية وطنية مستدامة ومتوازنة وبيئة محفزة للاقتصاد كأحد روافد رؤية المملكة 2030 لتصبح المملكة بإذن الله في وضع تنافسي ومتميز بين دول العالم.

كما يستهدف الملتقى الأول للرحالة تشجيع الإبداع والابتكار وخلق قيم معرفية للرحالة تعزز من طموحاتهم الريادية واستشراف مستقبل محفز أمام الرحالة السعوديين .

من جهته أكد إبراهيم المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الرحالة أن الملتقى الأول يرحب بجميع شرائح ومكونات المجتمع السعودي، ويهدف إلى تشجيع الرحالة على استكشاف ونشر وتدوين وتأريخ الموروث الثقافي والأثري والسياحي السعودي، والترويج للسياحة المستدامة والمحافظة على البيئة وبحضور عدد من الرحالة من جميع مناطق المملكة والخليج العربي وهواة السفر والترحال ومشاهير التواصل الاجتماعي وأصحاب مكاتب ومؤسسات سياحية.

وأشار محمد الضالع مديرعام شركة أصيل لتنظيم المعارض والفعاليات إلى أنشطة المعرض المصاحب للملتقى الذي يضم العديد من الشركات والمؤسسات تلبي احتياجات ولوازم السفر والترحال ويقدم خدمات مميزه خاصة لرواد المعرض والملتقى وأهل القصيم.

يذكر أن جمعية الرحالة هي أول جمعية أهلية متخصصة للرحالة في الشرق الأوسط تحت مظلة رسمية ويشمل نطاق الجمعية جميع مناطق المملكة.

وتتطلع الجمعية التي صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1620) وتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ أن تكون المرجع الأول في مجال السفر والترحال على مستوى المملكة ورواد ثقافة السفر والترحال وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .