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"الأراضي البيضاء": إصدار فواتير الرسوم في المدينة المنورة و"عسير" والطائف و"جازان"

مهلة السداد عام كامل من تاريخ الإصدار

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1443/1444هـ في كل من (المدينة المنورة، وأبها، وخميس مشيط، والطائف، وجيزان، وصامطة وأبوعريش) في دورتها الأولى.
وذكر البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض من قبل ملاكها، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، حيث أُعلن مؤخرًا عن وضع آليات دعم جديدة بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
ودعا برنامج "الأراضي البيضاء" المكلفين للاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 31 ديسمبر 2021 عبر البوابة الإلكترونية https://idlelands-services.housing.gov.sa.
وكان البرنامج أعلن عن تطبيق مرحلته الأولى في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط بتاريخ 23 ديسمبر 2020، إذ انتهت مهلة السماح لتسجيل الأراضي فيها بتاريخ 21 يونيو 2021، فيما انتهت مهلة السماح لتسجيل الأراضي البيضاء في الطائف وجيزان وصامطة وأبوعريش بتاريخ 29 يوليو 2021، حيث كان إعلان بدء تطبيق المرحلة الأولى فيها بتاريخ 30 يناير 2021.
يشار إلى أن إجمالي أوامر السداد (الفواتير) الصادرة من البرنامج منذ بدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الخاضعة للنظام أكثر من 8 آلاف أمر سداد لمساحة إجمالية تجاوزت 500 مليون م2.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأراضي البيضاء": إصدار فواتير الرسوم في المدينة المنورة و"عسير" والطائف و"جازان"
سبق

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1443/1444هـ في كل من (المدينة المنورة، وأبها، وخميس مشيط، والطائف، وجيزان، وصامطة وأبوعريش) في دورتها الأولى.
وذكر البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض من قبل ملاكها، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، حيث أُعلن مؤخرًا عن وضع آليات دعم جديدة بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
ودعا برنامج "الأراضي البيضاء" المكلفين للاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 31 ديسمبر 2021 عبر البوابة الإلكترونية https://idlelands-services.housing.gov.sa.
وكان البرنامج أعلن عن تطبيق مرحلته الأولى في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط بتاريخ 23 ديسمبر 2020، إذ انتهت مهلة السماح لتسجيل الأراضي فيها بتاريخ 21 يونيو 2021، فيما انتهت مهلة السماح لتسجيل الأراضي البيضاء في الطائف وجيزان وصامطة وأبوعريش بتاريخ 29 يوليو 2021، حيث كان إعلان بدء تطبيق المرحلة الأولى فيها بتاريخ 30 يناير 2021.
يشار إلى أن إجمالي أوامر السداد (الفواتير) الصادرة من البرنامج منذ بدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الخاضعة للنظام أكثر من 8 آلاف أمر سداد لمساحة إجمالية تجاوزت 500 مليون م2.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
05:18 PM

"الأراضي البيضاء": إصدار فواتير الرسوم في المدينة المنورة و"عسير" والطائف و"جازان"

مهلة السداد عام كامل من تاريخ الإصدار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1443/1444هـ في كل من (المدينة المنورة، وأبها، وخميس مشيط، والطائف، وجيزان، وصامطة وأبوعريش) في دورتها الأولى.
وذكر البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض من قبل ملاكها، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، حيث أُعلن مؤخرًا عن وضع آليات دعم جديدة بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
ودعا برنامج "الأراضي البيضاء" المكلفين للاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 31 ديسمبر 2021 عبر البوابة الإلكترونية https://idlelands-services.housing.gov.sa.
وكان البرنامج أعلن عن تطبيق مرحلته الأولى في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط بتاريخ 23 ديسمبر 2020، إذ انتهت مهلة السماح لتسجيل الأراضي فيها بتاريخ 21 يونيو 2021، فيما انتهت مهلة السماح لتسجيل الأراضي البيضاء في الطائف وجيزان وصامطة وأبوعريش بتاريخ 29 يوليو 2021، حيث كان إعلان بدء تطبيق المرحلة الأولى فيها بتاريخ 30 يناير 2021.
يشار إلى أن إجمالي أوامر السداد (الفواتير) الصادرة من البرنامج منذ بدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الخاضعة للنظام أكثر من 8 آلاف أمر سداد لمساحة إجمالية تجاوزت 500 مليون م2.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

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13,107
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