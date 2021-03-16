وزير الصحة: مجموع المتعافين من "كورونا" 6.. وتعليق العمل في القطاع الخاص"تحت الدراسة"

قال: نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم إلا للضرورة.. الأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم: إن مجموع المتعافين من "كورونا" بلغ 6 أشخاص، ولله الحمد.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات "كورونا": نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، والمملكة طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام القادمة فترة تحدٍّ كبير.

وتابع: سنسعى لتحقيق أفضل راحة ممكنة للأشخاص في الحجر الصحي، والأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً في السيطرة على الفيروس.

وحول تعليق العمل في القطاع الخاص قال الوزير: "تحت الدراسة".