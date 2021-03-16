وزير الصحة: مجموع المتعافين من "كورونا" 6.. وتعليق العمل في القطاع الخاص"تحت الدراسة"
قال: نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم إلا للضرورة.. الأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم: إن مجموع المتعافين من "كورونا" بلغ 6 أشخاص، ولله الحمد.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات "كورونا": نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، والمملكة طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام القادمة فترة تحدٍّ كبير.
وتابع: سنسعى لتحقيق أفضل راحة ممكنة للأشخاص في الحجر الصحي، والأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً في السيطرة على الفيروس.
وحول تعليق العمل في القطاع الخاص قال الوزير: "تحت الدراسة".
وزير الصحة
الدكتور توفيق الربيعة
فيروس كورونا الجديد
وزير الصحة: مجموع المتعافين من "كورونا" 6.. وتعليق العمل في القطاع الخاص"تحت الدراسة"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-16
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم: إن مجموع المتعافين من "كورونا" بلغ 6 أشخاص، ولله الحمد.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات "كورونا": نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، والمملكة طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام القادمة فترة تحدٍّ كبير.
وتابع: سنسعى لتحقيق أفضل راحة ممكنة للأشخاص في الحجر الصحي، والأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً في السيطرة على الفيروس.
وحول تعليق العمل في القطاع الخاص قال الوزير: "تحت الدراسة".
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:58 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:44 PM
وزير الصحة: مجموع المتعافين من "كورونا" 6.. وتعليق العمل في القطاع الخاص"تحت الدراسة"
قال: نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم إلا للضرورة.. الأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم: إن مجموع المتعافين من "كورونا" بلغ 6 أشخاص، ولله الحمد.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات "كورونا": نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، والمملكة طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام القادمة فترة تحدٍّ كبير.
وتابع: سنسعى لتحقيق أفضل راحة ممكنة للأشخاص في الحجر الصحي، والأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً في السيطرة على الفيروس.
وحول تعليق العمل في القطاع الخاص قال الوزير: "تحت الدراسة".