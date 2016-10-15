النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة جازان تبدأ تفعيل مشروع "أمانة بلا ورق"

لتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات

شرعت أمانة منطقة جازان في تفعيل نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني والمرتبط مركزياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتطوير بيئة العمل عبر الحد من تداول الورق داخل الأمانة وتفعيل التعاملات الإلكترونية.

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن التحول إلى "وزارة بلا ورق" وتسريع الإنجاز.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: الأمانة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين 19 ورشة تدريبية استفاد منها أكثر من 290 متدربًا ومتدربة بهدف شرح آليات تطبيق نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني الجديد في الأمانة والبلديات المرتبطة.

وأضاف "ابن سعيدان": نظام المراسلات الإلكترونية المركزي يهدف إلى دعم خطة التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات، حيث إن من مميزاته تمكين إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، والأمانة مع البلديات المرتبطة بها، والبلديات فيما بينها بشكل إلكتروني بدون ورق، واحتوائه على أرشيف إلكتروني متطور لحفظ المعاملات وتسهيل الرجوع إليها في أي وقت، إضافة إلى تضمين ميزة التوقيع الإلكتروني في النظام لتمكين التوقيع والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقة إلكترونية آمنة وسريعة ومؤازرة لخطط وبرامج التحول.

أمانة جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة جازان تبدأ تفعيل مشروع "أمانة بلا ورق"
سبق

شرعت أمانة منطقة جازان في تفعيل نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني والمرتبط مركزياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتطوير بيئة العمل عبر الحد من تداول الورق داخل الأمانة وتفعيل التعاملات الإلكترونية.

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن التحول إلى "وزارة بلا ورق" وتسريع الإنجاز.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: الأمانة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين 19 ورشة تدريبية استفاد منها أكثر من 290 متدربًا ومتدربة بهدف شرح آليات تطبيق نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني الجديد في الأمانة والبلديات المرتبطة.

وأضاف "ابن سعيدان": نظام المراسلات الإلكترونية المركزي يهدف إلى دعم خطة التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات، حيث إن من مميزاته تمكين إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، والأمانة مع البلديات المرتبطة بها، والبلديات فيما بينها بشكل إلكتروني بدون ورق، واحتوائه على أرشيف إلكتروني متطور لحفظ المعاملات وتسهيل الرجوع إليها في أي وقت، إضافة إلى تضمين ميزة التوقيع الإلكتروني في النظام لتمكين التوقيع والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقة إلكترونية آمنة وسريعة ومؤازرة لخطط وبرامج التحول.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
03:01 PM

أمانة جازان تبدأ تفعيل مشروع "أمانة بلا ورق"

لتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
144

شرعت أمانة منطقة جازان في تفعيل نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني والمرتبط مركزياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتطوير بيئة العمل عبر الحد من تداول الورق داخل الأمانة وتفعيل التعاملات الإلكترونية.

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن التحول إلى "وزارة بلا ورق" وتسريع الإنجاز.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: الأمانة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين 19 ورشة تدريبية استفاد منها أكثر من 290 متدربًا ومتدربة بهدف شرح آليات تطبيق نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني الجديد في الأمانة والبلديات المرتبطة.

وأضاف "ابن سعيدان": نظام المراسلات الإلكترونية المركزي يهدف إلى دعم خطة التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات، حيث إن من مميزاته تمكين إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، والأمانة مع البلديات المرتبطة بها، والبلديات فيما بينها بشكل إلكتروني بدون ورق، واحتوائه على أرشيف إلكتروني متطور لحفظ المعاملات وتسهيل الرجوع إليها في أي وقت، إضافة إلى تضمين ميزة التوقيع الإلكتروني في النظام لتمكين التوقيع والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقة إلكترونية آمنة وسريعة ومؤازرة لخطط وبرامج التحول.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,148
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,819
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,929
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,645

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة