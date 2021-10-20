كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن واقعة غريبة تعرضت لها راكبة بريطانية في الأرجنتين بعدما قامت شركة الطيران الأرجنتينية بطرد الراكبة البريطانية من رحلة جوية قبيل إقلاعها، مما تسبب في دخولها في شجار مع أحد أفراد الطاقم ويرجع السبب لكونها تعاني من "حساسية شديدة تجاه المكسرات". وكانت المعلمة البريطانية "مليري ويليامز" على متن طائرة من مدينة "بوينس آيرس" عاصمة الأرجنتين وأخبرت أفراد الطاقم بشأن الحساسية التي تعاني منها كما تفعل عادة خلال رحلات الطيران. ولكن حدث لها صدمة عندما أمرها موظفو شركة الطيران بمغادرة الطائرة فوراً بعد أن أوضحت لموظفي شركة الطيران أنها من الممكن أن تصاب بـ"صدمة حساسية" في حال تواجدت في مكان مغلق يتم فيه استهلاك المكسرات، لكنهم لم يتفهموا وضعها حيث كان الطعام الوحيد الذي كان لديهم من أجل الركاب عبارة عن عبوات من الفواكه المجففة والمكسرات. وقد قالوا إن عدم تقديم المكسرات خلال الرحلة الجوية من شأنه أن يؤثر على عدد أكبر من الركاب وتسبب بمشكلة في داخل الطائرة.

ردة فعل غريبة لراكبة بريطانية بالطائرة بسبب المكسرات خالد خليل سبق 2019-10-20 كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن واقعة غريبة تعرضت لها راكبة بريطانية في الأرجنتين بعدما قامت شركة الطيران الأرجنتينية بطرد الراكبة البريطانية من رحلة جوية قبيل إقلاعها، مما تسبب في دخولها في شجار مع أحد أفراد الطاقم ويرجع السبب لكونها تعاني من "حساسية شديدة تجاه المكسرات".



وكانت المعلمة البريطانية "مليري ويليامز" على متن طائرة من مدينة "بوينس آيرس" عاصمة الأرجنتين وأخبرت أفراد الطاقم بشأن الحساسية التي تعاني منها كما تفعل عادة خلال رحلات الطيران.



ولكن حدث لها صدمة عندما أمرها موظفو شركة الطيران بمغادرة الطائرة فوراً بعد أن أوضحت لموظفي شركة الطيران أنها من الممكن أن تصاب بـ"صدمة حساسية" في حال تواجدت في مكان مغلق يتم فيه استهلاك المكسرات، لكنهم لم يتفهموا وضعها حيث كان الطعام الوحيد الذي كان لديهم من أجل الركاب عبارة عن عبوات من الفواكه المجففة والمكسرات.



وقد قالوا إن عدم تقديم المكسرات خلال الرحلة الجوية من شأنه أن يؤثر على عدد أكبر من الركاب وتسبب بمشكلة في داخل الطائرة.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 07:39 PM

ردة فعل غريبة لراكبة بريطانية بالطائرة بسبب المكسرات كانت في رحلة متجهة من "بوينس آيرس" بالأرجنتين





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كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن واقعة غريبة تعرضت لها راكبة بريطانية في الأرجنتين بعدما قامت شركة الطيران الأرجنتينية بطرد الراكبة البريطانية من رحلة جوية قبيل إقلاعها، مما تسبب في دخولها في شجار مع أحد أفراد الطاقم ويرجع السبب لكونها تعاني من "حساسية شديدة تجاه المكسرات".



وكانت المعلمة البريطانية "مليري ويليامز" على متن طائرة من مدينة "بوينس آيرس" عاصمة الأرجنتين وأخبرت أفراد الطاقم بشأن الحساسية التي تعاني منها كما تفعل عادة خلال رحلات الطيران.



ولكن حدث لها صدمة عندما أمرها موظفو شركة الطيران بمغادرة الطائرة فوراً بعد أن أوضحت لموظفي شركة الطيران أنها من الممكن أن تصاب بـ"صدمة حساسية" في حال تواجدت في مكان مغلق يتم فيه استهلاك المكسرات، لكنهم لم يتفهموا وضعها حيث كان الطعام الوحيد الذي كان لديهم من أجل الركاب عبارة عن عبوات من الفواكه المجففة والمكسرات.



وقد قالوا إن عدم تقديم المكسرات خلال الرحلة الجوية من شأنه أن يؤثر على عدد أكبر من الركاب وتسبب بمشكلة في داخل الطائرة.