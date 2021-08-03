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"الهلال" على بُعد خطوة واحدة من "ماتيوس بيريرا"

بعرض يقترب من  15 مليون يورو

بات نادي الهلال على بُعد خطوة واحدة من التوقيع مع اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا وسط ميدان نادي ويست بروميتش الإنجليزي.

وبحسب مصادر قريبة من إدارة النادي السعودي فإن اللاعب في طريقه إلى نادي الهلال إذ إن هناك تفاصيل صغيرة ستُحسم قبل الإعلان عن الصفقة.

يُذكر أن العرض المالي الضخم الذي تقدمت به إدارة الهلال لضم البرازيلي هو السبب في تفكير اللاعب بالانضمام لبطل الدوري السعودي.

وبحسب تقارير فإن الإدارة الهلالية عرضت نحو 15 مليون يورو تم زيادتها لاحقًا لنظيرتها في ويست بروميتش للموافقة على ضم اللاعب.

كما وعدت الإدارة اللاعب بالحصول على راتب سيكون الأغلى في النادي لأجل الموافقة على العرض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" على بُعد خطوة واحدة من "ماتيوس بيريرا"
سبق

بات نادي الهلال على بُعد خطوة واحدة من التوقيع مع اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا وسط ميدان نادي ويست بروميتش الإنجليزي.

وبحسب مصادر قريبة من إدارة النادي السعودي فإن اللاعب في طريقه إلى نادي الهلال إذ إن هناك تفاصيل صغيرة ستُحسم قبل الإعلان عن الصفقة.

يُذكر أن العرض المالي الضخم الذي تقدمت به إدارة الهلال لضم البرازيلي هو السبب في تفكير اللاعب بالانضمام لبطل الدوري السعودي.

وبحسب تقارير فإن الإدارة الهلالية عرضت نحو 15 مليون يورو تم زيادتها لاحقًا لنظيرتها في ويست بروميتش للموافقة على ضم اللاعب.

كما وعدت الإدارة اللاعب بالحصول على راتب سيكون الأغلى في النادي لأجل الموافقة على العرض.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
08:59 PM

"الهلال" على بُعد خطوة واحدة من "ماتيوس بيريرا"

بعرض يقترب من  15 مليون يورو

A A A
محمد السيّد - الرياض
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بات نادي الهلال على بُعد خطوة واحدة من التوقيع مع اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا وسط ميدان نادي ويست بروميتش الإنجليزي.

وبحسب مصادر قريبة من إدارة النادي السعودي فإن اللاعب في طريقه إلى نادي الهلال إذ إن هناك تفاصيل صغيرة ستُحسم قبل الإعلان عن الصفقة.

يُذكر أن العرض المالي الضخم الذي تقدمت به إدارة الهلال لضم البرازيلي هو السبب في تفكير اللاعب بالانضمام لبطل الدوري السعودي.

وبحسب تقارير فإن الإدارة الهلالية عرضت نحو 15 مليون يورو تم زيادتها لاحقًا لنظيرتها في ويست بروميتش للموافقة على ضم اللاعب.

كما وعدت الإدارة اللاعب بالحصول على راتب سيكون الأغلى في النادي لأجل الموافقة على العرض.

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