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الذهب يتراجع من ذروة 5 أشهر بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

انخفض في المعاملات الفورية إلى 1899 دولارًا للأوقية بسوق نيويورك

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في نحو 5 أشهر أمس الثلاثاء، مع تضرره من بيانات قوية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة.

وتفصيلاً، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.47 في المئة إلى 1899 دولارًا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1916.40 دولار.

ولم يطرأ تغيُّر يُذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب، وسجلت عند التسوية 1905 دولارات للأوقية، حسب "روسيا اليوم".

وفي هذا الصدد، قال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في "بلو لاين فيوتشرز" في شيكاجو: "إن الذهب تلقى انتكاسة صغيرة مع مواصلة الأسهم الأمريكية صعودها القوي، وبدء عوائد سندات الخزانة في الارتفاع.. وبيانات أفضل من المتوقع لقطاع التصنيع".

وأضاف بأن المستثمرين "ربما يعتقدون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفف السياسة النقدية بأسرع من المتوقع".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع؛ وهو ما يزيد التكلفة المحتملة للاحتفاظ بالذهب، فيما سجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيًّا مرتفعًا مع تجاهل الأسواق مخاوف إزاء تزايد التضخم.

ولقي الذهب دعمًا من هبوط الدولار الأمريكي أمام منافسيه الرئيسيين؛ وهو ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، أبرزها أرقام الوظائف التي ستصدر يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.58 في المئة 27.89 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.2 في المئة إلى 2863.10 دولار، وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 1193.60 دولار.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الذهب يتراجع من ذروة 5 أشهر بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
سبق

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في نحو 5 أشهر أمس الثلاثاء، مع تضرره من بيانات قوية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة.

وتفصيلاً، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.47 في المئة إلى 1899 دولارًا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1916.40 دولار.

ولم يطرأ تغيُّر يُذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب، وسجلت عند التسوية 1905 دولارات للأوقية، حسب "روسيا اليوم".

وفي هذا الصدد، قال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في "بلو لاين فيوتشرز" في شيكاجو: "إن الذهب تلقى انتكاسة صغيرة مع مواصلة الأسهم الأمريكية صعودها القوي، وبدء عوائد سندات الخزانة في الارتفاع.. وبيانات أفضل من المتوقع لقطاع التصنيع".

وأضاف بأن المستثمرين "ربما يعتقدون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفف السياسة النقدية بأسرع من المتوقع".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع؛ وهو ما يزيد التكلفة المحتملة للاحتفاظ بالذهب، فيما سجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيًّا مرتفعًا مع تجاهل الأسواق مخاوف إزاء تزايد التضخم.

ولقي الذهب دعمًا من هبوط الدولار الأمريكي أمام منافسيه الرئيسيين؛ وهو ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، أبرزها أرقام الوظائف التي ستصدر يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.58 في المئة 27.89 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.2 في المئة إلى 2863.10 دولار، وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 1193.60 دولار.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
12:44 AM

الذهب يتراجع من ذروة 5 أشهر بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

انخفض في المعاملات الفورية إلى 1899 دولارًا للأوقية بسوق نيويورك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في نحو 5 أشهر أمس الثلاثاء، مع تضرره من بيانات قوية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة.

وتفصيلاً، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.47 في المئة إلى 1899 دولارًا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1916.40 دولار.

ولم يطرأ تغيُّر يُذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب، وسجلت عند التسوية 1905 دولارات للأوقية، حسب "روسيا اليوم".

وفي هذا الصدد، قال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في "بلو لاين فيوتشرز" في شيكاجو: "إن الذهب تلقى انتكاسة صغيرة مع مواصلة الأسهم الأمريكية صعودها القوي، وبدء عوائد سندات الخزانة في الارتفاع.. وبيانات أفضل من المتوقع لقطاع التصنيع".

وأضاف بأن المستثمرين "ربما يعتقدون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفف السياسة النقدية بأسرع من المتوقع".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع؛ وهو ما يزيد التكلفة المحتملة للاحتفاظ بالذهب، فيما سجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيًّا مرتفعًا مع تجاهل الأسواق مخاوف إزاء تزايد التضخم.

ولقي الذهب دعمًا من هبوط الدولار الأمريكي أمام منافسيه الرئيسيين؛ وهو ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، أبرزها أرقام الوظائف التي ستصدر يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.58 في المئة 27.89 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.2 في المئة إلى 2863.10 دولار، وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 1193.60 دولار.

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