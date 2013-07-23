النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

منوهًا بجهود القيادة والأعمال التطويرية والبرامج التقنية التي تم تطبيقها

رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

ونوه نائب أمير منطقة حائل بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة سنوياً والأعمال التطويرية والبرامج التقنية التي طُبقت خلال حج هذا العام، ومنها بطاقة الحج الذكية التي سهلت على الحجاج أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأوجدت حلولاً تنظيمية دقيقة.

وأعرب عن شكره للقيادة ولوزير الداخلية على ما تشهده مواسم الحج من تصاعد في الخدمات وتميز في الآليات التنظيمية الشاملة، داعياً الله بأن يحفظ الوطن وقيادته وأن يجعل ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في موازين أعمالهم وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية إنه جواد كريم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
سبق

رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

ونوه نائب أمير منطقة حائل بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة سنوياً والأعمال التطويرية والبرامج التقنية التي طُبقت خلال حج هذا العام، ومنها بطاقة الحج الذكية التي سهلت على الحجاج أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأوجدت حلولاً تنظيمية دقيقة.

وأعرب عن شكره للقيادة ولوزير الداخلية على ما تشهده مواسم الحج من تصاعد في الخدمات وتميز في الآليات التنظيمية الشاملة، داعياً الله بأن يحفظ الوطن وقيادته وأن يجعل ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في موازين أعمالهم وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية إنه جواد كريم.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
08:21 PM

نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

منوهًا بجهود القيادة والأعمال التطويرية والبرامج التقنية التي تم تطبيقها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
1,168

رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

ونوه نائب أمير منطقة حائل بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة سنوياً والأعمال التطويرية والبرامج التقنية التي طُبقت خلال حج هذا العام، ومنها بطاقة الحج الذكية التي سهلت على الحجاج أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأوجدت حلولاً تنظيمية دقيقة.

وأعرب عن شكره للقيادة ولوزير الداخلية على ما تشهده مواسم الحج من تصاعد في الخدمات وتميز في الآليات التنظيمية الشاملة، داعياً الله بأن يحفظ الوطن وقيادته وأن يجعل ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في موازين أعمالهم وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية إنه جواد كريم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,033
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,455
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,936

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة