أدى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة
أدى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
أدى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.
رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة
أدى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.