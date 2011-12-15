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بعد الاتفاق بين الفريقين.. تعديل وقت مواجهة "الهلال والنصر"

بناءً على اتفاق ناديي الهلال والنصر قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل وقت إقامة مواجهة فريقي (الهلال والنصر) المؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، لتقام عند الساعة 3:15 عصر غد الخميس، بدلًا من موعدها السابق الساعة 8:00 مساء في نفس اليوم.

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بعد الاتفاق بين الفريقين.. تعديل وقت مواجهة "الهلال والنصر"
سبق

بناءً على اتفاق ناديي الهلال والنصر قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل وقت إقامة مواجهة فريقي (الهلال والنصر) المؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، لتقام عند الساعة 3:15 عصر غد الخميس، بدلًا من موعدها السابق الساعة 8:00 مساء في نفس اليوم.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
02:39 PM

بعد الاتفاق بين الفريقين.. تعديل وقت مواجهة "الهلال والنصر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بناءً على اتفاق ناديي الهلال والنصر قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل وقت إقامة مواجهة فريقي (الهلال والنصر) المؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، لتقام عند الساعة 3:15 عصر غد الخميس، بدلًا من موعدها السابق الساعة 8:00 مساء في نفس اليوم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,743
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,468
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30 يناير
15,411

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