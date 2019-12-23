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"مفقود الحمدانية" يكمل الشهر الخامس.. ولم يعد حتى الآن

ذووه رصدوا 10 آلاف مكافأة مالية لمَن يساعد في العثور عليه

يكمل مفقود الحمدانية بجدة المواطن غازي محمد اليحيوي الحربي بعد أيام شهره الخامس منذ فقدانه بعد خروجه من منزله في الثالث من شهر المحرم الماضي ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة، فيما وضع ذووه مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.

وقال أحد أقاربه إن "غازي" منذ فقدانه في حي الحمدانية بجدة، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه حينها في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه "تي شيرت" أبيض اللون، وبنطالاً أسود.

وبيّن قريبه أن "غازي" يكمل بعد عدة أيام شهره الخامس منذ فقدانه في الثالث من المحرم الماضي، وما زالوا يتلقون بعض الاتصالات حول مساعدة الآخرين لهم في البحث عنه لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن، مبينًا أنه قد تم رصد مكافأة بمبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتمكن من العثور عليه.

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"مفقود الحمدانية" يكمل الشهر الخامس.. ولم يعد حتى الآن
سبق

يكمل مفقود الحمدانية بجدة المواطن غازي محمد اليحيوي الحربي بعد أيام شهره الخامس منذ فقدانه بعد خروجه من منزله في الثالث من شهر المحرم الماضي ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة، فيما وضع ذووه مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.

وقال أحد أقاربه إن "غازي" منذ فقدانه في حي الحمدانية بجدة، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه حينها في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه "تي شيرت" أبيض اللون، وبنطالاً أسود.

وبيّن قريبه أن "غازي" يكمل بعد عدة أيام شهره الخامس منذ فقدانه في الثالث من المحرم الماضي، وما زالوا يتلقون بعض الاتصالات حول مساعدة الآخرين لهم في البحث عنه لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن، مبينًا أنه قد تم رصد مكافأة بمبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتمكن من العثور عليه.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:18 AM

"مفقود الحمدانية" يكمل الشهر الخامس.. ولم يعد حتى الآن

ذووه رصدوا 10 آلاف مكافأة مالية لمَن يساعد في العثور عليه

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سعود الدعجاني - الرياض
0
1,534

يكمل مفقود الحمدانية بجدة المواطن غازي محمد اليحيوي الحربي بعد أيام شهره الخامس منذ فقدانه بعد خروجه من منزله في الثالث من شهر المحرم الماضي ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة، فيما وضع ذووه مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.

وقال أحد أقاربه إن "غازي" منذ فقدانه في حي الحمدانية بجدة، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه حينها في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه "تي شيرت" أبيض اللون، وبنطالاً أسود.

وبيّن قريبه أن "غازي" يكمل بعد عدة أيام شهره الخامس منذ فقدانه في الثالث من المحرم الماضي، وما زالوا يتلقون بعض الاتصالات حول مساعدة الآخرين لهم في البحث عنه لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن، مبينًا أنه قد تم رصد مكافأة بمبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتمكن من العثور عليه.

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