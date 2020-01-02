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"أنا في ساحة الحرم".. اختفاء مفاجئ لعشرينية من جدة وهذا آخر ما كتبته على "إنستجرام"

خرجت من منزل ذويها يوم الاثنين ويناشدون المساعدة.. "مروة" تعاني اضطراباً نفسياً

ناشدت أسرة فتاة بجدة تبلغ من العمر 20 سنة مساعدتهم في البحث عنها، حيث اختفت من منزل والدها بحي الأجواد شمال شرق جدة مساء الاثنين الماضي، حيث تعاني الفتاة اضطراباً نفسياً وجدانياً حاداً.

وأوضح والد الفتاة مروة الغامدي أنها ترتدي بنطلوناً وبلوفر رصاصياً وأبيض وكان آخر اتصال بها على "إنستجرام" وقالت لذويها: "أنا في ساحة الحرم أمام برج الساعة"، ثم ألغت حسابها، وكان والدها قد أبلغ مركز شرطة السامر بمحافظة، وقدّم لهم كامل أوصافها.

وناشد والد الفتاة من يجدها أن يبلغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الأرقام التالية:

0500469624

0553611718

جدة مناشدة اختفاء فتاة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أنا في ساحة الحرم".. اختفاء مفاجئ لعشرينية من جدة وهذا آخر ما كتبته على "إنستجرام"
سبق

ناشدت أسرة فتاة بجدة تبلغ من العمر 20 سنة مساعدتهم في البحث عنها، حيث اختفت من منزل والدها بحي الأجواد شمال شرق جدة مساء الاثنين الماضي، حيث تعاني الفتاة اضطراباً نفسياً وجدانياً حاداً.

وأوضح والد الفتاة مروة الغامدي أنها ترتدي بنطلوناً وبلوفر رصاصياً وأبيض وكان آخر اتصال بها على "إنستجرام" وقالت لذويها: "أنا في ساحة الحرم أمام برج الساعة"، ثم ألغت حسابها، وكان والدها قد أبلغ مركز شرطة السامر بمحافظة، وقدّم لهم كامل أوصافها.

وناشد والد الفتاة من يجدها أن يبلغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الأرقام التالية:

0500469624

0553611718

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
10:46 AM

"أنا في ساحة الحرم".. اختفاء مفاجئ لعشرينية من جدة وهذا آخر ما كتبته على "إنستجرام"

خرجت من منزل ذويها يوم الاثنين ويناشدون المساعدة.. "مروة" تعاني اضطراباً نفسياً

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
12
61,962

ناشدت أسرة فتاة بجدة تبلغ من العمر 20 سنة مساعدتهم في البحث عنها، حيث اختفت من منزل والدها بحي الأجواد شمال شرق جدة مساء الاثنين الماضي، حيث تعاني الفتاة اضطراباً نفسياً وجدانياً حاداً.

وأوضح والد الفتاة مروة الغامدي أنها ترتدي بنطلوناً وبلوفر رصاصياً وأبيض وكان آخر اتصال بها على "إنستجرام" وقالت لذويها: "أنا في ساحة الحرم أمام برج الساعة"، ثم ألغت حسابها، وكان والدها قد أبلغ مركز شرطة السامر بمحافظة، وقدّم لهم كامل أوصافها.

وناشد والد الفتاة من يجدها أن يبلغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الأرقام التالية:

0500469624

0553611718

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
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53.8 مليار

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