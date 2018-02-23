"قرقاش": قطر تنازلت عن سيادتها لإيران وتركيا لصالح مشروع مضاد للعرب

قال: لعب إدراتها عَلى التناقضات أصبح أكثر صعوبة ويناقض التوجه الأمريكي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، على تميز سياسة قطر بالتناقضات التى انتهت إلى تنازلها عن سيادتها لصالح تركيا وإيران في مقابل مشروع نظام مضاد لاستعادة العرب لفضائهم.

وقال "قرقاش"، عبر حسابه في "تويتر": "اللعب عَلى التناقضات وإدارتها الذي ميّز سياسة قطر أصبح أكثر صعوبة وتكلفة، فالتوازن بين دعم الإخوان وغيرهم من المتطرفين واستضافة قاعدة العديد والتنازل عن السيادة لإيران وتركيا أصبح أكثر صعوبة".

وتابع: "وفي دعوة قطر لنظام إقليمي يضم إيران وتركيا في الإعلام الغربي إشكالية، الأولى أنها دعوة من لاعب ثانوي والثانية أنها تأتي كمشروع مضاد لاستعادة العرب لفضائهم، كما أنها تتناقض مع التوجه الأمريكي تجاه طهران".

وأضاف، خلال تدويناته: "وفِي خضم الجمباز السياسي الفاقد للإيقاع والفاعلية لدول المقاطعة الفضل في التنازلات القطرية لواشنطن في ملف تمويل الإرهاب، وستستمر في ضغطها لتكسب تنازلات إضافية ضد التطرّف والإرهاب حتى وإن جاء الحصاد عبر عواصم أخرى".