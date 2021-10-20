النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير خارجية اليمن: استقرار الأوضاع مرتبط بالتصدي للمشروع الإيراني

استعرض أبرز المستجدات مع السفير الصيني لبلاده

أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن استقرار الأوضاع في بلاده مرتبط باستعادة الدولة والتصدي للمشروع الإيراني التوسعي في اليمن.

وشدد الوزير الحضرمي لدى لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ على التوصل إلى حل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والتصدي للمشروع الإيراني، ممثلاً في مليشيات الحوثي من أجل عودة الاستقرار في البلاد.

واستعرض وزير الخارجية اليمني مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية وتطورات جهود عملية السلام في بلاده، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهته جدد السفير الصيني تأكيد موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، ووقوفها إلى جانب اليمن وجهود السلام الأممية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال السفير الصيني إن بلاده تتطلع إلى عودة السلام لليمن والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الأساسية.

اليمن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إيران سفير جمهورية الصين كانغ يونغ

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير خارجية اليمن: استقرار الأوضاع مرتبط بالتصدي للمشروع الإيراني
سبق

أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن استقرار الأوضاع في بلاده مرتبط باستعادة الدولة والتصدي للمشروع الإيراني التوسعي في اليمن.

وشدد الوزير الحضرمي لدى لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ على التوصل إلى حل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والتصدي للمشروع الإيراني، ممثلاً في مليشيات الحوثي من أجل عودة الاستقرار في البلاد.

واستعرض وزير الخارجية اليمني مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية وتطورات جهود عملية السلام في بلاده، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهته جدد السفير الصيني تأكيد موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، ووقوفها إلى جانب اليمن وجهود السلام الأممية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال السفير الصيني إن بلاده تتطلع إلى عودة السلام لليمن والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الأساسية.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:24 PM

وزير خارجية اليمن: استقرار الأوضاع مرتبط بالتصدي للمشروع الإيراني

استعرض أبرز المستجدات مع السفير الصيني لبلاده

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
212

أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن استقرار الأوضاع في بلاده مرتبط باستعادة الدولة والتصدي للمشروع الإيراني التوسعي في اليمن.

وشدد الوزير الحضرمي لدى لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ على التوصل إلى حل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والتصدي للمشروع الإيراني، ممثلاً في مليشيات الحوثي من أجل عودة الاستقرار في البلاد.

واستعرض وزير الخارجية اليمني مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية وتطورات جهود عملية السلام في بلاده، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهته جدد السفير الصيني تأكيد موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، ووقوفها إلى جانب اليمن وجهود السلام الأممية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال السفير الصيني إن بلاده تتطلع إلى عودة السلام لليمن والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الأساسية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,370
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,954
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,056
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,833

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة