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يستوعب 2400 طالبة.. "المسعودي" يدشِّن المجمع التعليمي للبنات بجدة

يضم ثلاث مدارس "ابتدائي ومتوسط وثانوي" وفصولاً للطفولة المبكرة

دشَّن المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، المجمع التعليمي للبنات بحي المروة، التابع لمكتب التعليم بشمال جدة "بنات"، الذي يشتمل على ثلاث مراحل دراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، بحضور مساعد المدير العام لتعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي، والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" منال اللهيبي، ومديرة مكتب التعليم بشمال جدة بنات أماني باعكضة، وذلك بالابتدائية الـ93 بالمجمع.

وشهد حفل التدشين تقديم عرض مرئي، تضمن مبادرات المدرسة الابتدائية الـ93 وإنجازاتها، واستعراض نماذج من الحصص الافتراضية، قدمته مديرة المدرسة تهاني المطيري.

وتفقّد المسعودي مرافق مدرسة المرحلة الابتدائية، وشملت الفصول الدراسية، والفناء الداخلي والخارجي. وتفقَّد كذلك مخارج الطوارئ والمقصف والمعامل، وغيرها من المرافق التي نُفذت وفق أحدث المواصفات لتوفير البيئة الجاذبة والآمنة لمنسوبات المدرسة.

وقال "المسعودي" إن مجمع المروة الجديد يأتي ضمن المشاريع التعليمية الجديدة التي كان من ضمنها مجمع حي الوزيرية الذي تم تدشينه مؤخرًا. مضيفًا بأن ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة هو امتداد للجهود المباركة للارتقاء بالتعليم والتعلم في المملكة.

وثمَّن المسعودي جهود وزارة التعليم وشركة تطوير والخدمات المساندة بتعليم جدة في إخراج المشاريع التعليمية بهذا الشكل المميز لتجويد نواتج التعلم، وتحسين المخرجات التعليمية، من خلال توفير البيئة التعليمية الآمنة والجاذبة.

فيما أوضح مساعد المدير العام لتعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي أن المجمع عبارة عن ثلاث مدارس للبنات (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، وكذلك طفولة مبكرة، ويضم ٦٣ فصلاً، تستوعب أكثر من 2400 طالبة.

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يستوعب 2400 طالبة.. "المسعودي" يدشِّن المجمع التعليمي للبنات بجدة
سبق

دشَّن المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، المجمع التعليمي للبنات بحي المروة، التابع لمكتب التعليم بشمال جدة "بنات"، الذي يشتمل على ثلاث مراحل دراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، بحضور مساعد المدير العام لتعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي، والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" منال اللهيبي، ومديرة مكتب التعليم بشمال جدة بنات أماني باعكضة، وذلك بالابتدائية الـ93 بالمجمع.

وشهد حفل التدشين تقديم عرض مرئي، تضمن مبادرات المدرسة الابتدائية الـ93 وإنجازاتها، واستعراض نماذج من الحصص الافتراضية، قدمته مديرة المدرسة تهاني المطيري.

وتفقّد المسعودي مرافق مدرسة المرحلة الابتدائية، وشملت الفصول الدراسية، والفناء الداخلي والخارجي. وتفقَّد كذلك مخارج الطوارئ والمقصف والمعامل، وغيرها من المرافق التي نُفذت وفق أحدث المواصفات لتوفير البيئة الجاذبة والآمنة لمنسوبات المدرسة.

وقال "المسعودي" إن مجمع المروة الجديد يأتي ضمن المشاريع التعليمية الجديدة التي كان من ضمنها مجمع حي الوزيرية الذي تم تدشينه مؤخرًا. مضيفًا بأن ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة هو امتداد للجهود المباركة للارتقاء بالتعليم والتعلم في المملكة.

وثمَّن المسعودي جهود وزارة التعليم وشركة تطوير والخدمات المساندة بتعليم جدة في إخراج المشاريع التعليمية بهذا الشكل المميز لتجويد نواتج التعلم، وتحسين المخرجات التعليمية، من خلال توفير البيئة التعليمية الآمنة والجاذبة.

فيما أوضح مساعد المدير العام لتعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي أن المجمع عبارة عن ثلاث مدارس للبنات (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، وكذلك طفولة مبكرة، ويضم ٦٣ فصلاً، تستوعب أكثر من 2400 طالبة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
09:19 PM

يستوعب 2400 طالبة.. "المسعودي" يدشِّن المجمع التعليمي للبنات بجدة

يضم ثلاث مدارس "ابتدائي ومتوسط وثانوي" وفصولاً للطفولة المبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشَّن المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، المجمع التعليمي للبنات بحي المروة، التابع لمكتب التعليم بشمال جدة "بنات"، الذي يشتمل على ثلاث مراحل دراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، بحضور مساعد المدير العام لتعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي، والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" منال اللهيبي، ومديرة مكتب التعليم بشمال جدة بنات أماني باعكضة، وذلك بالابتدائية الـ93 بالمجمع.

وشهد حفل التدشين تقديم عرض مرئي، تضمن مبادرات المدرسة الابتدائية الـ93 وإنجازاتها، واستعراض نماذج من الحصص الافتراضية، قدمته مديرة المدرسة تهاني المطيري.

وتفقّد المسعودي مرافق مدرسة المرحلة الابتدائية، وشملت الفصول الدراسية، والفناء الداخلي والخارجي. وتفقَّد كذلك مخارج الطوارئ والمقصف والمعامل، وغيرها من المرافق التي نُفذت وفق أحدث المواصفات لتوفير البيئة الجاذبة والآمنة لمنسوبات المدرسة.

وقال "المسعودي" إن مجمع المروة الجديد يأتي ضمن المشاريع التعليمية الجديدة التي كان من ضمنها مجمع حي الوزيرية الذي تم تدشينه مؤخرًا. مضيفًا بأن ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة هو امتداد للجهود المباركة للارتقاء بالتعليم والتعلم في المملكة.

وثمَّن المسعودي جهود وزارة التعليم وشركة تطوير والخدمات المساندة بتعليم جدة في إخراج المشاريع التعليمية بهذا الشكل المميز لتجويد نواتج التعلم، وتحسين المخرجات التعليمية، من خلال توفير البيئة التعليمية الآمنة والجاذبة.

فيما أوضح مساعد المدير العام لتعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي أن المجمع عبارة عن ثلاث مدارس للبنات (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، وكذلك طفولة مبكرة، ويضم ٦٣ فصلاً، تستوعب أكثر من 2400 طالبة.

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