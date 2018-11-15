"العمل" تنفي ما تردّد عن إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة .. غير صحيح.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "لم يصدر عن الوزارة أو أيّ مسؤول فيها مثل هذا التصريح".

‏ودعت الوزارة إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.