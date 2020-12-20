الغذاء الدواء: انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية 68 %
في الأسبوع الماضي مقارنة بما سبقه.. وشملت جولات الهيئة 899 منشأة
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي 68 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وقالت عبر حسابها في تويتر، الغذاء والدواء، خلال الأسبوع الماضي، نتأكد من التزام 899 منشأة بتطبيقها الإجراءات الاحترازية ضد تفشي #فيروس_كورونا.
وأضافت: رصدت 15 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بانخفاض نسبته 68 % في أعداد المخالفات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
هيئة الغذاء والدواء
الغذاء الدواء: انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية 68 %
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-20
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي 68 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وقالت عبر حسابها في تويتر، الغذاء والدواء، خلال الأسبوع الماضي، نتأكد من التزام 899 منشأة بتطبيقها الإجراءات الاحترازية ضد تفشي #فيروس_كورونا.
وأضافت: رصدت 15 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بانخفاض نسبته 68 % في أعداد المخالفات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
01:44 PM
الغذاء الدواء: انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية 68 %
في الأسبوع الماضي مقارنة بما سبقه.. وشملت جولات الهيئة 899 منشأة
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي 68 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وقالت عبر حسابها في تويتر، الغذاء والدواء، خلال الأسبوع الماضي، نتأكد من التزام 899 منشأة بتطبيقها الإجراءات الاحترازية ضد تفشي #فيروس_كورونا.
وأضافت: رصدت 15 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بانخفاض نسبته 68 % في أعداد المخالفات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.