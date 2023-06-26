"العاوي" إلى المرتبة الحادية عشرة بأمانة عسير

صدرت موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبناء على ما رفع به أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بترقية مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد بن علي العاوي إلى المرتبة الحادية عشرة.



“سبق” تبارك للدكتور محمد العاوي وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

