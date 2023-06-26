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"العاوي" إلى المرتبة الحادية عشرة بأمانة عسير

صدرت موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبناء على ما رفع به أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بترقية مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد بن علي العاوي إلى المرتبة الحادية عشرة.


“سبق” تبارك للدكتور محمد العاوي وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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"العاوي" إلى المرتبة الحادية عشرة بأمانة عسير
سبق

صدرت موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبناء على ما رفع به أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بترقية مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد بن علي العاوي إلى المرتبة الحادية عشرة.


“سبق” تبارك للدكتور محمد العاوي وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:13 AM

"العاوي" إلى المرتبة الحادية عشرة بأمانة عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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صدرت موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبناء على ما رفع به أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بترقية مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد بن علي العاوي إلى المرتبة الحادية عشرة.


“سبق” تبارك للدكتور محمد العاوي وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,234
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,074
29 مليار ..

29 مليار ..

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