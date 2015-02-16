سحب قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان

الأخضر في المستوى الأول

تسحب غداً لخميس، قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 لكرة القدم في أوزبكستان، وذلك في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتشكل هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو القادم.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، سيتم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث ينتظر أن تشهد المنافسة إثارة كبيرة من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتشهد البطولة مشاركة 4 منتخبات سبق لها التتويج باللقب من قبل، إلى جانب 9 منتخبات سبق لها بلوغ الدور قبل النهائي من قبل، في حين تشارك طاجيكستان وتركمانستان للمرة الأولى في النهائيات.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة بحسب نتائجها في النسخة الماضية عام 2020 في تايلاند، والتي توجت بلقبها كوريا الجنوبية، في حين جاء منتخب أوزبكستان المضيف في المستوى الأول.

ويضم المستوى الأول إلى جانب أوزبكستان وكوريا الجنوبية، كل من السعودية وأستراليا اللتين حصلتا على المركزين الثاني والثالث في النسخة الماضية.

في المقابل ضم المستوى الثاني منتخبات الأردن وتايلاند والإمارات وإيران، وضم المستوى الثالث كل من العراق وقطر وفيتنام واليابان، أما المستوى الرابع فيضم منتخبات طاجيكستان وماليزيا والكويت وتركمانستان.

وسيتم وضع منتخب أوزبكستان في الموقع A1، وتضم كل مجموعة فريق من كل مستوى، ويبدأ سحب القرعة بمنتخبات المستوى الرابع.