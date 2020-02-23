"تعليم حائل": 800 متقدمة لوظائف مراكز الحي ترشح منهن 27.. والآلية نظامية

بعدما تم الإعلان عن 13 مرشحة ووضع أسمائهن على حائط المبنى من الداخل

أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي "متحدث تعليم حائل" عبدالله فيحان الشمري، أن إعلان "تعليم حائل" عن الحاجة لقائدات مراكز الحي المتعلم بمنطقة حائل، جاء في تعميم رقم 17854 بتاريخ 16/ 6/ 1441هـ ووفقاً للدليل التنظيمي الصادر من الوزارة بهذا الشأن.

وأضاف "الشمري" في خطاب تلقته "سبق" أن عدد المتقدمات وصل إلى أكثر من 800 متقدمة، تم فرز ملفاتهن بعد مراجعة الملفات من خلال اللجنة المختصة وفق الطريقة النظامية، وتم ترشيح 27 متقدمة لدخول المقابلة، وليس 13 كما ذُكر، وتم التواصل مع المرشحات وتبليغهن.

وأبان أن عدد مراكز الحي المتعلم بمنطقة حائل ثلاثة مراكز فقط، وأن الإعلان لوظيفة مرشحة واحدة فقط من الثلاثة مراكز، وسيتم ترشيح قائدة واحدة فقط والمتبقي من المرشحات ستصبح قائمة انتظار في حالة اعتذار أو تغير إحدى القائدات، وبناءً على الدليل التنظيمي الأولوية لمن هم خارج السلك التعليمي.

وأشار إلى أن التقديم أتيح للراغبات من خلال إعلان المدارس عن الحاجة لقائدة مركز الحي المتعلم، وقد أعلنت المدارس عن التعميم بشكل كامل مع المرفقات واستمارة الترشيح، مؤكداً أنه استمارة التقديم موحدة لمن هم داخل السلك التعليمي وخارجه ومطابقة للدليل التنظيمي ولا يمكن تعديلها.

وعما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تعميم ناقص أكد أن ذلك ليس من مسؤولية "تعليم حائل" الذي لديه حسابات رسمية بـ"تويتر" والموقع الرسمي تصدر من خلالها الأخبار الرسمية، وأن "تعليم حائل" استقبل ملفات المتقدمات عن طريق البريد الإلكتروني ومناولة في الإدارة مساعدة وتسهيل للمتقدمات حتى نهاية دوام يوم الخميس 19/ 6/ 1441هـ، ولم يتم رد أي ملف للمتقدمات، مشيراً إلى أن القائمة الموجودة في المبنى، والتي ذكرت في الخبر هي فقط لتوضيح آلية الدخول للمقابلة!

وعن مكان الإدارات النسائية، التي اعتبر العديد من الراغبات وصفها بالتعميم غير صحيح، أكد "الشمري" أنه متعارف الحي بهذا الاسم والدليل وقوع المبنى الإدارة النسائية أمام مبنى إدارة حكومية يحمل عنوان (مركز صحي حي التلفزيون).

وبتوضيحه لـ"سبق"، أشار إلى أنه تم مقابلة جميع المرشحات وفق آلية محددة بحسب الدليل التنظيمي لاختيار القائدة وقائمة الانتظار، وسيتم إبلاغ المرشحة المحددة، وأن الإدارة العامة للتعليم بحائل، ترحب بجميع ملاحظات المتقدمات بكل شفافية، وتؤكد أن جميع الإجراءات التي طبقت وفقاً للدليل التنظيمي والأنظمة المتبعة في الترشيح لقيادة مراكز الحي المتعلم.

وتؤكد "سبق" أن التعليم المستمر للبنات، أعلن فقط 13 مرشحة، تم وضع أسمائهن على حائط المبنى من الداخل، حتى الأحد 22 جمادى الآخرة 1441هـ، ولم يكن هناك أي أسماء أخرى معلنة على الحائط وتحتفظ "سبق" بصور من إعلان النتائج) وأن الـ14 اسماً قد أُعلنت لاحقاً.