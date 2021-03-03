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إعلان نتائج التحقيق في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل

كشف عن ضلوع 4 أشخاص جرى القبض على اثنين منهم

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل في الـ15 من الشهر الماضي, مشيرًا إلى أن التحقيق كشف عن ضلوع أربعة أشخاص جرى القبض على اثنين منهم.

وتفصيلاً، أفاد الجهاز في بيان له ، بأن المتهمين الأربعة ثبتت مسؤوليتهم وبشكلٍ رئيس عن الهجوم الإرهابي، مبينًا أن أحدهم يدعى حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي، وجرى اعتقاله وأقر بجريمته، إلى جانب اعترافات أخرى أدلى بها بصورة تفصيلية عن طبيعة الهجوم والتخطيط له وأسلوب تنفيذه.

وأوضح البيان، أن هناك شخصين ضالعان بالهجوم ما تزال تعمل الأجهزة الأمنية بشكلٍ مكثف وحثيث على التحريات ومتابعتهما لإلقاء القبض عليهما.

وتطرق الجهاز في بيانه إلى حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخًا، إذ قُتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين، واثنين من المدنيين بجروح.

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إعلان نتائج التحقيق في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل
سبق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل في الـ15 من الشهر الماضي, مشيرًا إلى أن التحقيق كشف عن ضلوع أربعة أشخاص جرى القبض على اثنين منهم.

وتفصيلاً، أفاد الجهاز في بيان له ، بأن المتهمين الأربعة ثبتت مسؤوليتهم وبشكلٍ رئيس عن الهجوم الإرهابي، مبينًا أن أحدهم يدعى حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي، وجرى اعتقاله وأقر بجريمته، إلى جانب اعترافات أخرى أدلى بها بصورة تفصيلية عن طبيعة الهجوم والتخطيط له وأسلوب تنفيذه.

وأوضح البيان، أن هناك شخصين ضالعان بالهجوم ما تزال تعمل الأجهزة الأمنية بشكلٍ مكثف وحثيث على التحريات ومتابعتهما لإلقاء القبض عليهما.

وتطرق الجهاز في بيانه إلى حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخًا، إذ قُتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين، واثنين من المدنيين بجروح.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
11:54 PM

إعلان نتائج التحقيق في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل

كشف عن ضلوع 4 أشخاص جرى القبض على اثنين منهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل في الـ15 من الشهر الماضي, مشيرًا إلى أن التحقيق كشف عن ضلوع أربعة أشخاص جرى القبض على اثنين منهم.

وتفصيلاً، أفاد الجهاز في بيان له ، بأن المتهمين الأربعة ثبتت مسؤوليتهم وبشكلٍ رئيس عن الهجوم الإرهابي، مبينًا أن أحدهم يدعى حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي، وجرى اعتقاله وأقر بجريمته، إلى جانب اعترافات أخرى أدلى بها بصورة تفصيلية عن طبيعة الهجوم والتخطيط له وأسلوب تنفيذه.

وأوضح البيان، أن هناك شخصين ضالعان بالهجوم ما تزال تعمل الأجهزة الأمنية بشكلٍ مكثف وحثيث على التحريات ومتابعتهما لإلقاء القبض عليهما.

وتطرق الجهاز في بيانه إلى حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخًا، إذ قُتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين، واثنين من المدنيين بجروح.

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