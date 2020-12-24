ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، وجمعية الزهايمر، البحث عن المفقود منصور عسيري‬ "62 سنة" الذي يعاني من ألزهايمر، ويرتدي ثوبًا أبيضَ وجاكيتًا أسودَ، والذي خرج يوم الأربعاء من‫ مستشفى النور في مكة المكرمة؛ حيث يعاني من مرض ألزهايمر. وتأمل الجمعية ممن يشاهده أو يملك معلومة، التواصل على: ‏0503799945 أو ‏0555090101، سائلين الله أن يحفظ المفقود ويرده إلى أهله سالمًا. ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ؛ فإنها تناشد أهالي مكة بالتعاون والتبليغ عن المفقود؛ انطلاقًا من الموقف الإنساني.

"عون" و"ألزهايمر" تناشدان البحث عن المفقود منصور عسيري صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-23 ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، وجمعية الزهايمر، البحث عن المفقود منصور عسيري‬ "62 سنة" الذي يعاني من ألزهايمر، ويرتدي ثوبًا أبيضَ وجاكيتًا أسودَ، والذي خرج يوم الأربعاء من‫ مستشفى النور في مكة المكرمة؛ حيث يعاني من مرض ألزهايمر.



وتأمل الجمعية ممن يشاهده أو يملك معلومة، التواصل على: ‏0503799945 أو ‏0555090101، سائلين الله أن يحفظ المفقود ويرده إلى أهله سالمًا.



ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ؛ فإنها تناشد أهالي مكة بالتعاون والتبليغ عن المفقود؛ انطلاقًا من الموقف الإنساني.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 04:34 PM

"عون" و"ألزهايمر" تناشدان البحث عن المفقود منصور عسيري خرج الأربعاء من ‫مستشفى النور ويعاني من مرض ألزهايمر





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ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، وجمعية الزهايمر، البحث عن المفقود منصور عسيري‬ "62 سنة" الذي يعاني من ألزهايمر، ويرتدي ثوبًا أبيضَ وجاكيتًا أسودَ، والذي خرج يوم الأربعاء من‫ مستشفى النور في مكة المكرمة؛ حيث يعاني من مرض ألزهايمر.



وتأمل الجمعية ممن يشاهده أو يملك معلومة، التواصل على: ‏0503799945 أو ‏0555090101، سائلين الله أن يحفظ المفقود ويرده إلى أهله سالمًا.



ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ؛ فإنها تناشد أهالي مكة بالتعاون والتبليغ عن المفقود؛ انطلاقًا من الموقف الإنساني.