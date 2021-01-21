وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 76244 فحصاً مخبرياً، كما تم التعامل مع أكثر من 76853 وصفة طبية.، فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 2000 جلسة، وتجاوز عدد فحوصات الأشعة 14 ألف فحص.

وأوضحت "صحة عسير" أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى تجاوز 9 آلاف مستفيد.

أجرى مستشفى رجال ألمع أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي 2020م.

مستشفى رجال ألمع يجري أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي بندر آل عوض سبق 2021-01-21 أجرى مستشفى رجال ألمع أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي 2020م. وأوضحت "صحة عسير" أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى تجاوز 9 آلاف مستفيد. وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 76244 فحصاً مخبرياً، كما تم التعامل مع أكثر من 76853 وصفة طبية.، فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 2000 جلسة، وتجاوز عدد فحوصات الأشعة 14 ألف فحص.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 12:01 PM

مستشفى رجال ألمع يجري أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية تجاوز 9 آلاف مراجع





A A A





0 مشاركة

أجرى مستشفى رجال ألمع أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي 2020م.

وأوضحت "صحة عسير" أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى تجاوز 9 آلاف مستفيد.

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 76244 فحصاً مخبرياً، كما تم التعامل مع أكثر من 76853 وصفة طبية.، فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 2000 جلسة، وتجاوز عدد فحوصات الأشعة 14 ألف فحص.