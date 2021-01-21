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مستشفى رجال ألمع يجري أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي

عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية تجاوز 9 آلاف مراجع

أجرى مستشفى رجال ألمع أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي 2020م.

وأوضحت "صحة عسير" أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى تجاوز 9 آلاف مستفيد.

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 76244 فحصاً مخبرياً، كما تم التعامل مع أكثر من 76853 وصفة طبية.، فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 2000 جلسة، وتجاوز عدد فحوصات الأشعة 14 ألف فحص.

مستشفى رجال ألمع

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مستشفى رجال ألمع يجري أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي
سبق

أجرى مستشفى رجال ألمع أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي 2020م.

وأوضحت "صحة عسير" أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى تجاوز 9 آلاف مستفيد.

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 76244 فحصاً مخبرياً، كما تم التعامل مع أكثر من 76853 وصفة طبية.، فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 2000 جلسة، وتجاوز عدد فحوصات الأشعة 14 ألف فحص.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:01 PM

مستشفى رجال ألمع يجري أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي

عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية تجاوز 9 آلاف مراجع

A A A
بندر آل عوض - رجال ألمع
0
12

أجرى مستشفى رجال ألمع أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي 2020م.

وأوضحت "صحة عسير" أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى تجاوز 9 آلاف مستفيد.

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 76244 فحصاً مخبرياً، كما تم التعامل مع أكثر من 76853 وصفة طبية.، فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 2000 جلسة، وتجاوز عدد فحوصات الأشعة 14 ألف فحص.

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