أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية، وتدمير 14 آلية عسكرية، ومقتل 115 عنصرًا إرهابياً خلال 24 ساعة.
"التحالف": تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية وتدمير 14 آلية عسكرية ومقتل 115 عنصرًا
خلال 24 ساعة
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية، وتدمير 14 آلية عسكرية، ومقتل 115 عنصرًا إرهابياً خلال 24 ساعة.
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"التحالف": تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية وتدمير 14 آلية عسكرية ومقتل 115 عنصرًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-04
04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
04:27 PM
"التحالف": تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية وتدمير 14 آلية عسكرية ومقتل 115 عنصرًا
خلال 24 ساعة
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية، وتدمير 14 آلية عسكرية، ومقتل 115 عنصرًا إرهابياً خلال 24 ساعة.
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