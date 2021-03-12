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"أمانة حائل" تزرع مليون زهرة بالميادين.. وأمينها: نؤمن بأهمية الرقعة الخضراء

أكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، أن أمانة حائل تؤمن بأهمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصيانة الميادين والحدائق العامة، خصوصًا فـي مجال زراعة الزهور الموسمية مثل "البتونيا، والأقحوان، والماري قود، وفم السمكة، والقرنفل".

جاء ذلك بعد أن زرعت أمانة حائل ما يزيد على مليون زهرة موسمية بمدينة حائل لتزيين وتجميل الشوارع والطرق الرئيسة والميادين العامة، ضمن أعمالها لتحسين المشهد الحضري.

وتهدف تلك الأعمال إلى تحسين المنظور البصري من خلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر، حيث إن أنواع الزهور وألوانها وأحجامها تضفي لمسة جمالية وحضارية على المواقع التي يرتادها الأهالي والزوار.

وقامت أمانة حائل بتأهيل وصيانة أكثر من 210 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء في الحدائق والميادين العامة وزراعة أكثر من 15.000 شجرة تنوعت ما بين أشجار "جاكراندا" وأشجار "نيم" وأشجار "ستيركوليا" وأشجار "الديدونيا".

حائل أمانة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة حائل" تزرع مليون زهرة بالميادين.. وأمينها: نؤمن بأهمية الرقعة الخضراء
سبق

أكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، أن أمانة حائل تؤمن بأهمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصيانة الميادين والحدائق العامة، خصوصًا فـي مجال زراعة الزهور الموسمية مثل "البتونيا، والأقحوان، والماري قود، وفم السمكة، والقرنفل".

جاء ذلك بعد أن زرعت أمانة حائل ما يزيد على مليون زهرة موسمية بمدينة حائل لتزيين وتجميل الشوارع والطرق الرئيسة والميادين العامة، ضمن أعمالها لتحسين المشهد الحضري.

وتهدف تلك الأعمال إلى تحسين المنظور البصري من خلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر، حيث إن أنواع الزهور وألوانها وأحجامها تضفي لمسة جمالية وحضارية على المواقع التي يرتادها الأهالي والزوار.

وقامت أمانة حائل بتأهيل وصيانة أكثر من 210 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء في الحدائق والميادين العامة وزراعة أكثر من 15.000 شجرة تنوعت ما بين أشجار "جاكراندا" وأشجار "نيم" وأشجار "ستيركوليا" وأشجار "الديدونيا".

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
12:05 AM

"أمانة حائل" تزرع مليون زهرة بالميادين.. وأمينها: نؤمن بأهمية الرقعة الخضراء

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خالد السليمي - حائل
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أكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، أن أمانة حائل تؤمن بأهمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصيانة الميادين والحدائق العامة، خصوصًا فـي مجال زراعة الزهور الموسمية مثل "البتونيا، والأقحوان، والماري قود، وفم السمكة، والقرنفل".

جاء ذلك بعد أن زرعت أمانة حائل ما يزيد على مليون زهرة موسمية بمدينة حائل لتزيين وتجميل الشوارع والطرق الرئيسة والميادين العامة، ضمن أعمالها لتحسين المشهد الحضري.

وتهدف تلك الأعمال إلى تحسين المنظور البصري من خلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر، حيث إن أنواع الزهور وألوانها وأحجامها تضفي لمسة جمالية وحضارية على المواقع التي يرتادها الأهالي والزوار.

وقامت أمانة حائل بتأهيل وصيانة أكثر من 210 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء في الحدائق والميادين العامة وزراعة أكثر من 15.000 شجرة تنوعت ما بين أشجار "جاكراندا" وأشجار "نيم" وأشجار "ستيركوليا" وأشجار "الديدونيا".

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