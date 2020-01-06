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"الشؤون البلدية" تواصل التأكد من التزام محطات الوقود بشاشات عرض الأسعار

الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح ومواكبة المراجعات الدورية

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON91 / RON95)، إضافة إلى الديزل والكيروسين.

وذكرت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية لأسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وكانت "الشؤون البلدية" قد وجّهت سابقاً جميع الأمانات والبلديات بمناطق المملكة ومحافظاتها، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وفي حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات؛ ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب الشاشات.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الجميع، إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي 940.

وزارة الشؤون البلدية والقروية محطات الوقود شاشات عرض إلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون البلدية" تواصل التأكد من التزام محطات الوقود بشاشات عرض الأسعار
سبق

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON91 / RON95)، إضافة إلى الديزل والكيروسين.

وذكرت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية لأسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وكانت "الشؤون البلدية" قد وجّهت سابقاً جميع الأمانات والبلديات بمناطق المملكة ومحافظاتها، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وفي حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات؛ ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب الشاشات.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الجميع، إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي 940.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
01:47 PM

"الشؤون البلدية" تواصل التأكد من التزام محطات الوقود بشاشات عرض الأسعار

الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح ومواكبة المراجعات الدورية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON91 / RON95)، إضافة إلى الديزل والكيروسين.

وذكرت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية لأسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وكانت "الشؤون البلدية" قد وجّهت سابقاً جميع الأمانات والبلديات بمناطق المملكة ومحافظاتها، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وفي حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات؛ ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب الشاشات.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الجميع، إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي 940.

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