حذرت السويد من تحركات روسية عسكرية غير طبيعية في بحر البلطيق، وأكدت قيامها بإعادة نشر قواتنا بعد التحركات الروسية العسكرية في بحر البلطيق. وأكدت المخابرات السويدية، أن تحركات روسيا في بحر البلطيق يمكن أن تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا.

السويد: تحركات روسيا في بحر البلطيق تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-15 حذرت السويد من تحركات روسية عسكرية غير طبيعية في بحر البلطيق، وأكدت قيامها بإعادة نشر قواتنا بعد التحركات الروسية العسكرية في بحر البلطيق.

وأكدت المخابرات السويدية، أن تحركات روسيا في بحر البلطيق يمكن أن تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 04:45 PM

السويد: تحركات روسيا في بحر البلطيق تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا قالت إنها رصدت تحركات عسكرية غير طبيعية





A A A





0 مشاركة

حذرت السويد من تحركات روسية عسكرية غير طبيعية في بحر البلطيق، وأكدت قيامها بإعادة نشر قواتنا بعد التحركات الروسية العسكرية في بحر البلطيق.

وأكدت المخابرات السويدية، أن تحركات روسيا في بحر البلطيق يمكن أن تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا.