النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السويد: تحركات روسيا في بحر البلطيق تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا

قالت إنها رصدت تحركات عسكرية غير طبيعية

حذرت السويد من تحركات روسية عسكرية غير طبيعية في بحر البلطيق، وأكدت قيامها بإعادة نشر قواتنا بعد التحركات الروسية العسكرية في بحر البلطيق.
وأكدت المخابرات السويدية، أن تحركات روسيا في بحر البلطيق يمكن أن تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السويد: تحركات روسيا في بحر البلطيق تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا
سبق

حذرت السويد من تحركات روسية عسكرية غير طبيعية في بحر البلطيق، وأكدت قيامها بإعادة نشر قواتنا بعد التحركات الروسية العسكرية في بحر البلطيق.
وأكدت المخابرات السويدية، أن تحركات روسيا في بحر البلطيق يمكن أن تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
04:45 PM

السويد: تحركات روسيا في بحر البلطيق تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا

قالت إنها رصدت تحركات عسكرية غير طبيعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
707

حذرت السويد من تحركات روسية عسكرية غير طبيعية في بحر البلطيق، وأكدت قيامها بإعادة نشر قواتنا بعد التحركات الروسية العسكرية في بحر البلطيق.
وأكدت المخابرات السويدية، أن تحركات روسيا في بحر البلطيق يمكن أن تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة