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وزير الداخلية مغرداً عن مبادرتَي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط": حرص على حماية الطبيعة

قال: المبادرتان تأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سمو ولي العهد

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن مبادرتَي #السعودية_الخضراء و #الشرق_الأوسط_الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد، تؤكّدان الحرص على حماية الطبيعة، والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، اليوم، أن المبادرتين تأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه- يحفظه الله.

وكان وزير الداخلية قد دشن حسابه، في وقت سابق من صباح اليوم، على تويتر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية مغرداً عن مبادرتَي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط": حرص على حماية الطبيعة
سبق

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن مبادرتَي #السعودية_الخضراء و #الشرق_الأوسط_الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد، تؤكّدان الحرص على حماية الطبيعة، والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، اليوم، أن المبادرتين تأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه- يحفظه الله.

وكان وزير الداخلية قد دشن حسابه، في وقت سابق من صباح اليوم، على تويتر.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:33 PM

وزير الداخلية مغرداً عن مبادرتَي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط": حرص على حماية الطبيعة

قال: المبادرتان تأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سمو ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن مبادرتَي #السعودية_الخضراء و #الشرق_الأوسط_الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد، تؤكّدان الحرص على حماية الطبيعة، والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، اليوم، أن المبادرتين تأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه- يحفظه الله.

وكان وزير الداخلية قد دشن حسابه، في وقت سابق من صباح اليوم، على تويتر.

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