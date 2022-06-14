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مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة والباحة الأقل .. اليوم

العاصمة المقدسة 44 درجة مئوية تليها المدينة المنورة بـ 43

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الأحد في مناطق المملكة، حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ 44 درجة مئوية.

وتفصيلاً؛ كشفت الهيئة عن أعلى درجة حرارة في مكة لهذا اليوم الأحد بـ 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة بـ43 درجة مئوية، ثم رفحاء بـ 42.6 درجة مئوية.


وجاءت الباحة أقل مناطق المملكة تسجل درجات حرارة لهذا اليوم، حيث سجلت 26 درجة مئوية.

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مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة والباحة الأقل .. اليوم
سبق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الأحد في مناطق المملكة، حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ 44 درجة مئوية.

وتفصيلاً؛ كشفت الهيئة عن أعلى درجة حرارة في مكة لهذا اليوم الأحد بـ 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة بـ43 درجة مئوية، ثم رفحاء بـ 42.6 درجة مئوية.


وجاءت الباحة أقل مناطق المملكة تسجل درجات حرارة لهذا اليوم، حيث سجلت 26 درجة مئوية.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
10:01 PM

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة والباحة الأقل .. اليوم

العاصمة المقدسة 44 درجة مئوية تليها المدينة المنورة بـ 43

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,309

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الأحد في مناطق المملكة، حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ 44 درجة مئوية.

وتفصيلاً؛ كشفت الهيئة عن أعلى درجة حرارة في مكة لهذا اليوم الأحد بـ 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة بـ43 درجة مئوية، ثم رفحاء بـ 42.6 درجة مئوية.


وجاءت الباحة أقل مناطق المملكة تسجل درجات حرارة لهذا اليوم، حيث سجلت 26 درجة مئوية.

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