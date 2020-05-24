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أمير القصيم يشارك جيرانه فرحة العيد عبر إرساله هدايا لمنازلهم

من خلال مبادرة "عيدنا في بيتنا" التي تنفذها الامارة وعدة جهات بالمنطقة

شارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، جيرانه، فرحة العيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر إرساله هدايا العيد لمنازلهم، من خلال مبادرة "عيدنا في بيتنا"، التي تنفذها إمارة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ومركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة؛ وذلك تطبيقاً للاحترازات الوقائية الذي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين للوقاية من فيروس كورونا.


وقال الأمير بهذه المناسبة: أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لأهالي منطقة القصيم كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة ونحن بصحة وعافية وخير، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يرفع ويزيل عن الأمة جائحة كورونا عاجلاً غير آجل، مفتخراً سموه بحسن استجابة أهالي منطقة القصيم مع منع التجول الكلي، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من انتشار وباء فيروس كورونا.


ونوه بما يقوم به رجال الأمن من أعمال وجهود في تطبيق إجراءات المنع الكلي، مقدماً شكره لأبطال الصحة؛ لما يقومون به من رعاية واهتمام بالمواطنين والمقيمين من أهالي المنطقة ليل نهار في التصدي ومتابعة حالات المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، داعياً الله أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة والقبول.

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أمير القصيم يشارك جيرانه فرحة العيد عبر إرساله هدايا لمنازلهم
سبق

شارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، جيرانه، فرحة العيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر إرساله هدايا العيد لمنازلهم، من خلال مبادرة "عيدنا في بيتنا"، التي تنفذها إمارة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ومركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة؛ وذلك تطبيقاً للاحترازات الوقائية الذي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين للوقاية من فيروس كورونا.


وقال الأمير بهذه المناسبة: أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لأهالي منطقة القصيم كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة ونحن بصحة وعافية وخير، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يرفع ويزيل عن الأمة جائحة كورونا عاجلاً غير آجل، مفتخراً سموه بحسن استجابة أهالي منطقة القصيم مع منع التجول الكلي، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من انتشار وباء فيروس كورونا.


ونوه بما يقوم به رجال الأمن من أعمال وجهود في تطبيق إجراءات المنع الكلي، مقدماً شكره لأبطال الصحة؛ لما يقومون به من رعاية واهتمام بالمواطنين والمقيمين من أهالي المنطقة ليل نهار في التصدي ومتابعة حالات المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، داعياً الله أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة والقبول.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
02:09 PM

أمير القصيم يشارك جيرانه فرحة العيد عبر إرساله هدايا لمنازلهم

من خلال مبادرة "عيدنا في بيتنا" التي تنفذها الامارة وعدة جهات بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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شارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، جيرانه، فرحة العيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر إرساله هدايا العيد لمنازلهم، من خلال مبادرة "عيدنا في بيتنا"، التي تنفذها إمارة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ومركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة؛ وذلك تطبيقاً للاحترازات الوقائية الذي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين للوقاية من فيروس كورونا.


وقال الأمير بهذه المناسبة: أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لأهالي منطقة القصيم كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة ونحن بصحة وعافية وخير، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يرفع ويزيل عن الأمة جائحة كورونا عاجلاً غير آجل، مفتخراً سموه بحسن استجابة أهالي منطقة القصيم مع منع التجول الكلي، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من انتشار وباء فيروس كورونا.


ونوه بما يقوم به رجال الأمن من أعمال وجهود في تطبيق إجراءات المنع الكلي، مقدماً شكره لأبطال الصحة؛ لما يقومون به من رعاية واهتمام بالمواطنين والمقيمين من أهالي المنطقة ليل نهار في التصدي ومتابعة حالات المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، داعياً الله أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة والقبول.

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