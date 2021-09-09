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سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

استعرضا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
11:35 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
03:32 AM

سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

استعرضا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
1
3,266

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

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