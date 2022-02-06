"صلاح" قبل مواجهة السنغال: طالما "مكة" دعت لنا.. سنفوز

قبل المواجهة المرتقبة بين مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا

كشف قائد منتخب مصر، اللاعب محمد صلاح؛ أن ابنته مكة، تتفاءل بفوز "الفراعنة" على السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي عشية المباراة النهائية المرتقبة في العاصمة الكاميرونية ياوندي: "مكة تريدني أن أعود إلى البيت سريعاً لأنني قريب منها للغاية، لكنها تعلم أنني مع المنتخب".

وأضاف: "كانت (مكة) ترغب في الحضور إلى هنا (الكاميرون)، ولكن طول ساعات السفر تسبّب في عدم مجيء الأسرة، لكن مكة اتصلت بي وقامت بالدعاء لنا للفوز بالبطولة"، وأكمل: "طالما مكة دعت لنا، إن شاء الله سنفوز".

ويسعى منتخب مصر لاقتناص اللقب القاري الثامن في تاريخه، بينما تطمح السنغال للظفر بأول لقب في تاريخها مع جيل كروي أسطوري يقوده النجم ساديو ماني؛ وفق روسيا اليوم.

وتستضيف العاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء اليوم الأحد، المباراة النهائية للنسخة الـ 33 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستجمع بين منتخبي مصر والسنغال.

والمفارقة أن نهائي اليوم، سيجمع منتخب مصر، الذي هيمن على البطولة بفوزه بها سبع مرات، أعوام: 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، والسنغال التي لم تحصد قط اللقب، رغم إنجاب الكرة السنغالية عدة نجوم سطعوا قارياً وعالمياً، ويبقى آخرهم ساديو ماني؛ الذي سيقود "أسود التيرانغا" في مواجهة "الفراعنة" الليلة.

وهنا سجل الفائزين بكأس أمم إفريقيا منذ إطلاق المسابقة لأول مرة في عام 1957:

1 مصر - سبعة ألقاب.

2 الكاميرون - خمسة ألقاب.

3 غانا - أربعة ألقاب.

4 نيجيريا - ثلاثة ألقاب.





5 كوت ديفوار - لقبان.

- الجزائر - لقبان.

- الكونغو الديمقراطية - لقبان.

8 زامبيا - لقب واحد.

- تونس - لقب واحد.

- السودان - لقب واحد.

- إثيوبيا - لقب واحد.

- المغرب - لقب واحد.

- جنوب إفريقيا - لقب واحد.

- الكونغو برازافيل - لقب واحد.