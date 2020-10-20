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الأردن يفرض حظر تجول جزئي كل يوم.. وشامل في الجُمع حتى نهاية العام

تحديد عدد الأشخاص المسموح وجودهم في المطاعم

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم (الثلاثاء)، فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، أعلن "الخصاونة" أيضاً فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع اعتبارا من السبت المقبل من الساعة 10 ليلا للمؤسسات، و11 ليلا للأفراد، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وذكر رئيس الوزراء أنه سيجري إصدار أوامر دفاع، تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم.

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الأردن يفرض حظر تجول جزئي كل يوم.. وشامل في الجُمع حتى نهاية العام
سبق

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم (الثلاثاء)، فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، أعلن "الخصاونة" أيضاً فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع اعتبارا من السبت المقبل من الساعة 10 ليلا للمؤسسات، و11 ليلا للأفراد، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وذكر رئيس الوزراء أنه سيجري إصدار أوامر دفاع، تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
07:52 PM

الأردن يفرض حظر تجول جزئي كل يوم.. وشامل في الجُمع حتى نهاية العام

تحديد عدد الأشخاص المسموح وجودهم في المطاعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم (الثلاثاء)، فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، أعلن "الخصاونة" أيضاً فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع اعتبارا من السبت المقبل من الساعة 10 ليلا للمؤسسات، و11 ليلا للأفراد، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وذكر رئيس الوزراء أنه سيجري إصدار أوامر دفاع، تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم.

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