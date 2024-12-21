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أمين محافظة الطائف يوجه بوضع مطبات تهدئة بطريق الملك خالد

تجاوبًا مع "سبق".. بعد حادثة دهس مواطنة وابنتها

وجّه أمين محافظة الطائف محمد بن هميل آل هميل، بوضع مطبات تهدئة للسرعة بطريق الملك خالد، مقابل أحد المولات للمساهمة في إيقاف حالات الدهس، وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان (مصادر "سبق": حادث دهس لامرأتين أمام مول بالطائف استمرارًا لحوادث مماثلة بموقع واحد).

وأوضح مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أن أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وجه بوضع مطبات صناعية بشارع الملك خالد مقابل أحد المولات، لكثرة حوادث الدهس في هذه المنطقة وللمساهمة في إيقاف هذه الحوادث الخطيرة".

وكان الطريق، قد شهد ليلة أول أمس حادث دهس لامرأتين هي أم وابنتها، كانتا تعبران الطريق للجهة الأخرى عبر طريق المشاة، حيث ترقد الأم بالعناية المركزة بمجمع الملك فيصل الطبي فيما غادرت ابنتها المستشفى.

الطائف أمين الطائف محمد آل هميل مطبات طريق الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين محافظة الطائف يوجه بوضع مطبات تهدئة بطريق الملك خالد
سبق

وجّه أمين محافظة الطائف محمد بن هميل آل هميل، بوضع مطبات تهدئة للسرعة بطريق الملك خالد، مقابل أحد المولات للمساهمة في إيقاف حالات الدهس، وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان (مصادر "سبق": حادث دهس لامرأتين أمام مول بالطائف استمرارًا لحوادث مماثلة بموقع واحد).

وأوضح مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أن أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وجه بوضع مطبات صناعية بشارع الملك خالد مقابل أحد المولات، لكثرة حوادث الدهس في هذه المنطقة وللمساهمة في إيقاف هذه الحوادث الخطيرة".

وكان الطريق، قد شهد ليلة أول أمس حادث دهس لامرأتين هي أم وابنتها، كانتا تعبران الطريق للجهة الأخرى عبر طريق المشاة، حيث ترقد الأم بالعناية المركزة بمجمع الملك فيصل الطبي فيما غادرت ابنتها المستشفى.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
05:26 PM

أمين محافظة الطائف يوجه بوضع مطبات تهدئة بطريق الملك خالد

تجاوبًا مع "سبق".. بعد حادثة دهس مواطنة وابنتها

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سعود الدعجاني - الطائف
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وجّه أمين محافظة الطائف محمد بن هميل آل هميل، بوضع مطبات تهدئة للسرعة بطريق الملك خالد، مقابل أحد المولات للمساهمة في إيقاف حالات الدهس، وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان (مصادر "سبق": حادث دهس لامرأتين أمام مول بالطائف استمرارًا لحوادث مماثلة بموقع واحد).

وأوضح مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أن أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وجه بوضع مطبات صناعية بشارع الملك خالد مقابل أحد المولات، لكثرة حوادث الدهس في هذه المنطقة وللمساهمة في إيقاف هذه الحوادث الخطيرة".

وكان الطريق، قد شهد ليلة أول أمس حادث دهس لامرأتين هي أم وابنتها، كانتا تعبران الطريق للجهة الأخرى عبر طريق المشاة، حيث ترقد الأم بالعناية المركزة بمجمع الملك فيصل الطبي فيما غادرت ابنتها المستشفى.

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