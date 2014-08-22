النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أن أثار حديثه الاستهجان.. الشنيف يعتذر لحمدالله وللنصراويين

من خلال برنامج SBC

قدَّم المحلل الرياضي والإعلامي خالد الشنيف اعتذاره لإدارة نادي ‫النصر والجماهير عن خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.

وكان الشنيف قد تحدَّث قبل أيام عن معلومات حول مستقبل عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، وأكد رحيله عن الفريق هذا الصيف. وعزز حديث الشنيف ما تم تداوله عن انتقال اللاعب؛ الأمر الذي أثار غضب النصراويين؛ ما دفع بحمدالله لنشر عدد من التغريدات من خلال صفحته على "تويتر"، فند فيها تلك الأقاويل.

وبيّن أنه مستمر مع النصر، ولا صحة لما يتردد عن رحيله. ووضع اللاعب المغربي حدًّا لما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيله لنادي الاتحاد، وكشف في تغريداته أنه أبدًا لن يساوم النادي الذي حمل قميصه، وكان شرفًا له الوجود بين جدرانه.

وتابع اللاعب في تغريداته بأنه مستمر مع الفريق طالما عقده مستمر، وأن غيابه عن الفريق في مباراة الفيصلي كان قرارًا فنيًّا للجهاز.

واختتم تغريداته بأن الحب الذي بينه وبين جماهير النصر لن ينال منه أحد، سواء كان قريبًا أو بعيدًا. مطالبًا الجماهير بعدم الالتفات للشائعات.

وكان حمدالله قد انضم للنصر صيف 2018، وساهم في الموسم الأول بحصول النادي على لقب الدوري السعودي، وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة، الذي كان يحمله النجم حمزة إدريس.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

النصر عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد أن أثار حديثه الاستهجان.. الشنيف يعتذر لحمدالله وللنصراويين
سبق

قدَّم المحلل الرياضي والإعلامي خالد الشنيف اعتذاره لإدارة نادي ‫النصر والجماهير عن خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.

وكان الشنيف قد تحدَّث قبل أيام عن معلومات حول مستقبل عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، وأكد رحيله عن الفريق هذا الصيف. وعزز حديث الشنيف ما تم تداوله عن انتقال اللاعب؛ الأمر الذي أثار غضب النصراويين؛ ما دفع بحمدالله لنشر عدد من التغريدات من خلال صفحته على "تويتر"، فند فيها تلك الأقاويل.

وبيّن أنه مستمر مع النصر، ولا صحة لما يتردد عن رحيله. ووضع اللاعب المغربي حدًّا لما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيله لنادي الاتحاد، وكشف في تغريداته أنه أبدًا لن يساوم النادي الذي حمل قميصه، وكان شرفًا له الوجود بين جدرانه.

وتابع اللاعب في تغريداته بأنه مستمر مع الفريق طالما عقده مستمر، وأن غيابه عن الفريق في مباراة الفيصلي كان قرارًا فنيًّا للجهاز.

واختتم تغريداته بأن الحب الذي بينه وبين جماهير النصر لن ينال منه أحد، سواء كان قريبًا أو بعيدًا. مطالبًا الجماهير بعدم الالتفات للشائعات.

وكان حمدالله قد انضم للنصر صيف 2018، وساهم في الموسم الأول بحصول النادي على لقب الدوري السعودي، وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة، الذي كان يحمله النجم حمزة إدريس.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:05 AM

بعد أن أثار حديثه الاستهجان.. الشنيف يعتذر لحمدالله وللنصراويين

من خلال برنامج SBC

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
4
15,032

قدَّم المحلل الرياضي والإعلامي خالد الشنيف اعتذاره لإدارة نادي ‫النصر والجماهير عن خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.

وكان الشنيف قد تحدَّث قبل أيام عن معلومات حول مستقبل عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، وأكد رحيله عن الفريق هذا الصيف. وعزز حديث الشنيف ما تم تداوله عن انتقال اللاعب؛ الأمر الذي أثار غضب النصراويين؛ ما دفع بحمدالله لنشر عدد من التغريدات من خلال صفحته على "تويتر"، فند فيها تلك الأقاويل.

وبيّن أنه مستمر مع النصر، ولا صحة لما يتردد عن رحيله. ووضع اللاعب المغربي حدًّا لما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيله لنادي الاتحاد، وكشف في تغريداته أنه أبدًا لن يساوم النادي الذي حمل قميصه، وكان شرفًا له الوجود بين جدرانه.

وتابع اللاعب في تغريداته بأنه مستمر مع الفريق طالما عقده مستمر، وأن غيابه عن الفريق في مباراة الفيصلي كان قرارًا فنيًّا للجهاز.

واختتم تغريداته بأن الحب الذي بينه وبين جماهير النصر لن ينال منه أحد، سواء كان قريبًا أو بعيدًا. مطالبًا الجماهير بعدم الالتفات للشائعات.

وكان حمدالله قد انضم للنصر صيف 2018، وساهم في الموسم الأول بحصول النادي على لقب الدوري السعودي، وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة، الذي كان يحمله النجم حمزة إدريس.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,939
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,418
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,488

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة