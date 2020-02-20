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"البتال" يشارك احتفال القنصلية الأمريكية في الظهران باليوم الوطني

شارك وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، أمس الأربعاء حفل قنصلية الولايات المتحدة في الظهران، باليوم الوطني.

وتطرق في كلمته إلى العلاقات المميزة بين المملكة وأمريكا، والتي تمتد لأكثر من ٧٥ عامًا.

وتجول وكيل إمارة الشرقية، برفقة القنصل العام الأمريكي، راتشنا كورهونن، في المعرض المصاحب للمناسبة، والذي يوثق مراحل هامة من العلاقات بين البلدين، كما تجول على عدد من الفعاليات المصاحبة.

احتفال القنصلية الأمريكية في الظهران باليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"البتال" يشارك احتفال القنصلية الأمريكية في الظهران باليوم الوطني
سبق

شارك وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، أمس الأربعاء حفل قنصلية الولايات المتحدة في الظهران، باليوم الوطني.

وتطرق في كلمته إلى العلاقات المميزة بين المملكة وأمريكا، والتي تمتد لأكثر من ٧٥ عامًا.

وتجول وكيل إمارة الشرقية، برفقة القنصل العام الأمريكي، راتشنا كورهونن، في المعرض المصاحب للمناسبة، والذي يوثق مراحل هامة من العلاقات بين البلدين، كما تجول على عدد من الفعاليات المصاحبة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:58 PM

"البتال" يشارك احتفال القنصلية الأمريكية في الظهران باليوم الوطني

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عبدالله السالم - الظهران
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137

شارك وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، أمس الأربعاء حفل قنصلية الولايات المتحدة في الظهران، باليوم الوطني.

وتطرق في كلمته إلى العلاقات المميزة بين المملكة وأمريكا، والتي تمتد لأكثر من ٧٥ عامًا.

وتجول وكيل إمارة الشرقية، برفقة القنصل العام الأمريكي، راتشنا كورهونن، في المعرض المصاحب للمناسبة، والذي يوثق مراحل هامة من العلاقات بين البلدين، كما تجول على عدد من الفعاليات المصاحبة.

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